Este jueves, Thomas Christiansen presentó su lista de 23 convocados para que la Selección de Panamá se enfrente a la Selección de México en las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf. En ese llamado, hubo algunas ausencias importantes y otras novedades.

Recordemos que hay algunos futbolistas que no podrán estar, debido a lesiones o problemas de visado, como son los casos de Michael Murillo, Carlos Small y César Yanis.Dicho esto, en FCA te contaremos quiénes son los jugadores que pudieron haber entrado en la lista por su actualidad.

1. Eduardo Guerrero

No cabe duda de que Eduardo Guerrero está siendo uno de los delanteros panameños que milita en el extranjero, con mejor actualidad. Guerrero, que defiende los colores del Zorya Luhanks de Ucrania, suma 5 goles y 2 asistencias, en el campeonato local. Al igual, ha marcado en UEFA Conference League, acumulando 3 anotaciones en 6 juegos. Sin embargo, Christiansen no lo llamó en esta ocasión.

2. Eduardo Anderson

Si bien es cierto, Eduardo Anderson no está teniendo muchos minutos en Deportivo Saprissa, es de los defensores centrales a los que Christiansen llama de forma habitual. No obstante, el danés no lo tomó en cuenta para el Final Four, aunque su situación actual es complicada —solo ha jugado 4 partidos con el Monstruo Morado—.

3. Edward Cedeño

Edward Cedeño se está convirtiendo en uno de los futbolistas canaleros con mayor proyección a futuro. El volante de marca es constante en la titularidad de LD Alajuelense y, pese a su corta edad (20 años), demuestra autoridad en el centro del campo de un equipo tan importante en la región.

4. Freddy Góndola

Luego de haber venido de una larga etapa con Alajuelense, Freddy Góndola fichó en Israel para vestir la camiseta del Maccabi Bney Reine, donde está teniendo mucha participación. Góndola ya marcó su primer gol con la camiseta del club y ha disputado 7 partidos. No obstante, perdió continuidad en las convocatorias de Thomas Christiansen.

5. Jorge Gutiérrez

A pesar de la necesidad de un lateral izquierdo suplente para Érick Davis, el entrenador danés no ha tomado en cuenta a uno de los que está realizando buena labor en la posición. Jorge Gutiérrez fue uno de los laterales zurdos con mejores números en el fútbol venezolano e, incluso, le alcanzó para entrar en la lista preliminar, pero no termina de convencer a Christiansen para la convocatoria final.

¿Cuál es la convocatoria de Panamá para enfrentar a México?

Porteros

Orlando Mosquera Luis Mejía César Samudio

Defensores

Fidel Escobar Andrés Andrade José Córdoba Érick Davis César Blackman Jiovany Ramos Roderick Miller Iván Anderson

Volantes

Cristian Martínez Adalberto Carrasquilla Aníbal Godoy Alberto Quintero José Luis Rodríguez Abdiel Ayarza Édgar Bárcenas Kahiser Lenis

Delanteros

Cecilio Waterman Ismael Díaz José Fajardo Alfredo Stephens