En los últimos días, a Adalberto Carrasquilla se le ha vinculado con múltiples clubes, luego de haber tenido una Copa Oro perfecta en lo individual. El volante logró destacar desde la primera fecha hasta la Final, y a pesar de haberla perdido, no fue impedimento para llevarse el premio al MVP del torneo.

Como era de esperarse, al volante le nacieron un sinfín de destinos para la siguiente temporada, entre ellos, clubes de España, México e Inglaterra, según la información que manejan los medios. Sin embargo, el futbolista no había hablado sobre ello, hasta su reporte con el Houston Dynamo.

Claro estaba que una de las primeras preguntas que se le haría al panameño, era sobre su futuro, debido a que todo parece indicar que tiene las horas contadas en la MLS. Sin embargo, Carrasquilla decidió dar pocas pistas de su siguiente equipo y prefirió evitar el tema.

“Muchas veces se habla de que te quieren todos los equipos y al final, no se da. Ya si se da en un futuro alguna otra opción, ya me tocará verlo en su momento, pero por el momento, no he recibido ni una información sobre eso”, expresó el futbolista ante los medios presentes.

Recordemos que el Dynamo está exigiendo alrededor de 8 millones de euros para soltar a uno de sus estandartes en el centro del campo. Además, el futbolista recibe un salario cercano a los 500 mil dólares anuales, por lo que la oferta que provenga, tendrá que superar ambas cifras.