Karlo Kurányi, hijo del legendario, Kevin Kurányi, es un delantero de 16 años que mide casi dos metros (1.93 m). En la actualidad, milita en las categorías menores del Stuttgarter Kickers, equipo alemán, en el cual ya ha marcado una buena cantidad de goles. Gracias a su abuela, existe la posibilidad de vestir la casaca roja.

Aunque Panamá cuenta con diferentes prospectos en su delantera a futuro, no está de más tener una opción adicional para el poderío ofensivo de la selección nacional. Caso de Karlo Kurányi, que a pesar de que su padre decidió no jugar con los canaleros, no sonaría descabellado imaginar que él sí.

Kevin Kurányi tuvo sus inicios en las categorías infantiles en las Promesas de San Miguelito, luego pasó al Sporting de San Miguelito y de ahí en adelante, realizó su carrera en diferentes clubes a nivel de Europa, como el Schalke 04 o el Hoffenheim. Además, sumó una medalla de bronce en la Copa Confederaciones 2005 y una de plata en la Eurocopa 2008 con la selección de Alemania.

Por su lado, Karlo Kurányi tiene nacionalidad brasileña, croata, húngara, alemana y panameña, por lo que sería difícil, pero no imposible, que la Federación Panameña de Fútbol convenza al delantero de representar al país de su abuela. En el pasado, ya han vestido la camiseta canalera algunos extranjeros, siendo Roberto Nurse y Anthony Taylor, los casos más recientes, sin embargo, no tuvieron el rendimiento que se especulaba.

Por otro lado, hace algunos meses, se habló sobre Charlie Asensio, Pavlos Correa, Thierry Small y Joshua Ketchup, como jugadores elegibles para Panamá, no obstante, hasta el momento, solo han sido rumores.