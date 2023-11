En unos días, se marcará el inicio de los cuartos de final de la Liga de Naciones y con ello, la etapa más crucial del certamen. Esto, debido a que de ahí saldrán seis (6) las selecciones clasificadas a la Copa América 2024 y, por supuesto, las semifinalistas del propio torneo de Concacaf.

Entre Costa Rica, Panamá, Canadá, Jamaica, México, Honduras, Estados Unidos y Trinidad y Tobago, lucharán por conseguir sus boletos hacia el campeonato de Conmebol. Cuatro (4) de ellas, de forma directa y dos (2) en un repechaje a partido único.

Concacaf confirma la presencia del VAR

Sin embargo, lo que destaca en esta trascendental fase de la Liga de Naciones, es la implementación del VAR (Asistencia Arbitral por Video), tecnología que dará una mano para analizar con mayor precisión las jugadas de cada encuentro, con el objetivo de que evitar cualquier error arbitral que pueda condicionar a los equipos.

Cabe destacar que, en su momento, se implantó el VAR en la última Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Posterior a ello, se volvió a utilizar en la pasada Copa Oro 2023 y ahora regresará para la Liga de Naciones.

La noticia la confirmó Concacaf, a través de un comunicado en el que anunciaba los árbitros designados para los partidos que se aproximan, incluyendo a los que estarán en el VAR.

¿Cuáles son las llaves de los cuartos de final de la Liga de Naciones?

Los cuartos de final de la Liga de Naciones se jugarán así:

México vs. Honduras

Costa Rica vs. Panamá

Canadá vs. Jamaica

Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago

¿Cuándo inician los partidos de los cuartos de final?

Los cuartos de final de la Liga de Naciones iniciarán el próximo jueves 16 de noviembre con los partidos entre Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago y Costa Rica vs. Panamá. Mientras que el viernes 17 de noviembre jugarían Jamaica vs. Canadá y Honduras vs. México.