El FC Barcelona quedó eliminado de la UEFA Champions League en los cuartos de final a manos del PSG. Los dirigidos por Xavi Hernández no pudieron sostener la ventaja de (2-3) que lograron en la ida y en casa perdieron tras un contundente (1-4) con el que se quedaron en las puertas de disputar unas semifinales del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Por este motivo, comienzan a sonar los nombres como sustitutos de Xavi. Y ahora, hay un representante de Concacaf que se posiciona como el principal candidato.

La temporada del Barcelona no fue buena. Con un rendimiento irregular durante toda la campaña, eliminados de la Copa del Rey, perdiendo uno de los Clásicos ante el Real Madrid con una Liga prácticamente sentenciada, lo único que quedaba era la UEFA Champions League. Sin ella, no le queda nada en el camino a Xavi, más allá de que hace unas semanas anunciara que no seguiría en el club.

¿Quién es el principal candidato para sustituir a Xavi?

Según el Diario Sport de España, salvo una decisión de Xavi de permanecer como entrenador del primer equipo, Deco, como director deportivo del club, tiene el nombre del actual DT del Filial del FC Barcelona: Rafael Márquez.

El mexicano gusta no solamente por ser en su momento un jugador importante del club, sino que también ha tenido una experiencia previa como entrenador del Filial. Algo que sucedió similar con Guardiola en su momento.

Ahora, tras el anuncio prematuro de Xavi en dejar el club a final de temporada, con la Liga prácticamente perdida y la eliminación en Champions en casa ante PSG, tener un nombre sobre la mesa es más que urgente para el Barcelona. Por ende, la llegada de Rafa Márquez, suena como la primera opción.

Encuesta ¿Te gustaría ver a Rafa Márquez como nuevo DT del Barcelona? ¿Te gustaría ver a Rafa Márquez como nuevo DT del Barcelona? YA VOTARON 0 PERSONAS

Rafa Márquez tiene ha hecho el gran trabajo de potenciar jugadores desde las bases del club con el Filial. Y para la próxima temporada el club tendrá en la plantilla a elementos como Lamine Yamal, Cubarsí, Héctor Fort, Fermín, Gavi, entre otros.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.