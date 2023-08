Concacaf ha confirmado el calendario, las sedes y los horarios de los partidos de la Liga de Naciones Concacaf (CNL) 2023/24 que se jugarán durante la Fecha FIFA de septiembre. Cada una de las dos primeras ediciones de la CNL vio 106 partidos oficiales jugados en toda la región, brindando oportunidades competitivas para cada equipo nacional masculino de Concacaf.

Nuevo Formato de la Competencia

Como se anunció anteriormente, iniciando con la CNL 2023/24, el formato de la competencia ha sido renovado para incluir más partidos de eliminación directa que clasificarán a equipos para competencias continentales de verano. Esta incluye la ruta de clasificación de seis equipos de Concacaf a la CONMEBOL Copa América USA 2024.



La CNL se continuará jugando en un formato de tres ligas (A, B, y C), con las 41 selecciones nacionales masculinas de la región distribuidas en las Ligas de acuerdo con los resultados de la CNL 2022/23.



Liga A: 16 Selecciones Nacionales (Fase de Grupos y Cuartos de Final)

La Liga A incluye 16 equipos (en lugar de 12) y una nueva ronda de Cuartos de Final. Para la Fase de Grupos, las 12 selecciones nacionales con el ranking más bajo fueron sorteadas en dos grupos de seis equipos y jugarán una liga “sistema suizo”. Cada equipo jugará cuatro partidos (dos en casa y dos de visitante).

Los grupos son los siguientes:

Grupo A: Panamá, Guatemala, El Salvador, Martinica, Curazao y Trinidad y Tobago.

Grupo B: Haití, Jamaica, Honduras, Cuba, Surinam y Granada.



Después de la Fase de Grupos, en las fechas FIFA de setiembre y octubre 2023, el primer y segundo lugar de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final, donde se les unirán las cuatro selecciones nacionales de la Liga A con el mejor ranking.

Los Cuartos de Final se jugarán en un formato de ida y vuelta, en la fecha FIFA de noviembre 2023, con los ganadores en cada emparejamiento avanzando a las Finales de la CNL y clasificando a la CONMEBOL Copa América USA 2024.



Las cuatro naciones sembradas en los Cuartos de Final son (en orden alfabético): Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México.



Los emparejamientos de Cuartos de Final serán determinados basados en el Ranking de Concacaf de octubre 2023 (después de la fecha FIFA) y los resultados de la Fase de Grupos de la CNL 2023/24, de la siguiente manera:



Cuartos de Final 1: Cuarto equipo mejor clasificado vs Mejor primer lugar (1A/1B)

Cuartos de Final 2: Tercer equipo mejor clasificado vs Siguiente primer lugar (1A/1B)

Cuartos de Final 3: Segundo equipo mejor clasificado vs Mejor segundo lugar (2A/2B)

Cuartos de Final 4: Mejor equipo clasificado vs Siguiente segundo lugar (2A/2B)



Las otras dos naciones de Concacaf que participarán en la CONMEBOL Copa América USA 2024 se determinarán a través de un repechaje a partido único, entre los cuatro equipos perdedores de los cuartos de final. Este repechaje también tendrá lugar en marzo 2024.



Liga B: 16 Selecciones Nacionales (Fase de Grupos)

La Liga B cuenta con 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. Cada equipo jugará contra todos los demás equipos de su grupo, ida y vuelta, para un total de seis partidos por equipo (tres en casa y tres de visitante).



Los grupos son los siguientes:



Grupo A: Guadalupe, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Sint Maarten.

Grupo B: Nicaragua, República Dominicana, Montserrat y Barbados.

Grupo C: Guyana Francesa, Bermuda, San Vicente y las Granadinas y Belice.

Grupo D: Guyana, Antigua y Barbuda, Puerto Rico y Bahamas.



Calendario Liga de Naciones Concacaf 2023/24 – Partidos Setiembre



Jueves 7 de setiembre 2023

16:00 / 16:00 (C) M6 Anguilla v Saint Martin – Raymond E. Guishard Technical Centre, The Valley, AIA

18:00 / 18:00 (A) M2 Trinidad y Tobago v Curazao – Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI

18:00 / 18:00 (B) M5 Sint Maarten v Santa Lucía – Stadion Rignaal ‘Jean’ Francisca, Willemstad, CUW

19:00 / 19:00 (B) M4 San Cristóbal y Nieves v Guadalupe – SKNFA Technical Center, Basseterre, SKN

19:00 / 19:00 (C) M7 Islas Vírgenes de los Estados Unidos v Islas Caimán – Bethlehem Complex, Christiansted, VIR

20:00 / 19:00 (A) M1 Panamá v Martinica – Estadio Rommel Fernández, Panamá, PAN

22:00 / 20:00 (A) M3 Guatemala v El Salvador – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, GUA

Viernes 8 de setiembre 2023

16:00 / 16:00 (A) M8 Haití v Cuba – Estadio Félix Sánchez, Santo Domingo, DOM

19:00 / 19:00 (A) M9 Granada v Surinam – Kirani James Athletic Stadium, St. George’s, GRN

19:00 / 19:00 (B) M11 República Dominica v Nicaragua – Estadio Félix Sánchez, Santo Domingo, DOM

19:00 / 19:00 (B) M12 Barbados v Montserrat – Wildey Turf, Bridgetown, BRB

19:30 / 18:30 (B) M13 Bermuda v Guyana Francesa – Dame Flora Duffy National Center, Devonshire, BER

21:00 / 20:00 (A) M10 Jamaica v Honduras – National Stadium, Kingston, JAM

22:00 / 20:00 (B) M14 Belice v San Vicente y las Granadinas – FFB Stadium, Belmopán, BLZ

Sábado 9 de setiembre 2023

15:30 / 15:30 (B) M15 Antigua y Barbuda v Guyana – Sir Vivian Richards Stadium, St. John’s, ATG

15:30 / 15:30 (C) M17 Islas Vírgenes Británicas v Turcas y Caicos – A.O. Shirley Ground, Road Town, VGB

18:00 / 18:00 (B) M16 Bahamas v Puerto Rico – Thomas A. Robinson National Stadium, Nassau, BAH

Domingo 10 de setiembre 2023

15:30 / 15:30 (B) M21 Guadalupe v Sint Maarten – Stade Municipal de Sainte-Anne, Sainte-Anne, GLP

16:00 / 16:00 (A) M19 Martinica v Curazao – Stade Pierre Aliker, Fort de France, MTQ

19:00 / 19:00 (B) M22 Santa Lucía v San Cristóbal y Nieves – Daren Sammy Cricket Ground, Gros Islet, LCA

20:00 / 18:00 (A) M18 Guatemala v Panamá – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, GUA

22:00 / 20:00 (A) M20 El Salvador v Trinidad y Tobago – Estadio Mágico González, San Salvador, SLV

Lunes 11 de setiembre 2023

15:30 / 15:30 (C) M25 Saint Martin v Bonaire – SKNFA Technical Center, Basseterre, SKN

15:30 / 15:30 (C) M26 Islas Caimán v Aruba – Truman Bodden Sports Complex, George Town, CAY

19:00 / 19:00 (B) M24 Montserrat v República Dominicana – Blakes Estate Stadium, Plymouth, MSR

22:00 / 20:00 (B) M23 Nicaragua v Barbados – Estadio Nacional, Managua, NCA

Martes 12 de setiembre 2023

15:30 / 15:30 (B) M31 St. Vicente y las Granadinas v Bermuda – Arnos Vale Complex, Kingstown, VIN

15:30 / 16:30 (B) M30 Guayana Francesa v Belice – Stade Municipal Dr. Lama, Remire Montjoly, GUF

16:00 / 16:00 (A) M28 Cuba v Surinam – Estadio Antonio Maceo, Santiago de Cuba, CUB

16:00 / 16:00 (C) M34 Turcos y Caicos v Dominica – TCIFA National Stadium, Providenciales, TCA

18:00 / 18:00 (B) M32 Guyana v Bahamas – National Track & Field Center Leonora, Georgetown, GUY

19:00 / 19:00 (B) M33 Puerto Rico v Antigua y Barbuda – Thomas A. Robinson Stadium, Nassau, BAH

20:00 / 19:00 (A) M27 Jamaica v Haití – National Stadium, Kingston, JAM

22:00 / 20:00 (A) M29 Honduras v Granada – Estadio Nacional Chelato Úcles, Tegucigalpa, HON

¿Cuándo inicia la Liga de Naciones 2023-2024?

Inicia el jueves 7 de septiembre.

¿Cuántos equipos clasificarán a la Copa América 2024?

Seis equipos de Concacaf estarán en la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos