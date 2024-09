Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga combatirán por los títulos CMB, OMB y AMB del peso supermediano. Entérese cuándo es la pelea, hora, canal de TV y streaming para verla.

Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga: cuándo es la pelea de boxeo, hora y dónde verla en Centroamérica

Después de cuatro meses, Saúl “Canelo” Álvarez volverá a la acción. El mexicano expondrá ante Edgar Berlanga sus cinturones del peso supermediano de la CMB, OMB, AMB y The Ring con un objetivo bien claro: ganar en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, para buscar la revancha contra Dmitry Bivol.

Álvarez (61-2-2, 39 KO’s) quiere quitarse la espina que le dejó la derrota contra el ruso a mediados de 2022. Aunque posteriormente encadenó cuatro triunfos ante Gennady Golovkin, en el cierre de la trilogía, John Ryder, Jermell Charlo y su compatriota Jaime Munguía, a quien venció por fallo unánime.

A los tres últimos logró derribarlos, pero no noquearlos. Deuda que, avisó, buscará saldar contra Berlanga: “Va a salir a tirar sus bombazos, pero va a ser muy difícil que me conecte. Lo empezaré a golpear fuerte desde los primeros asaltos. Haré que sienta mucho dolor. Es un buen peleador, fuerte y grande, que subirá al ring muy pesado. De ahí en más, no es nada extraño para mí”.

Para el boxeador nacido en Brooklyn, pero de raíces puertorriqueñas, esta será la pelea más importante de su carrera. Viene de ganarle por nocaut —algo que no conseguía desde diciembre de 2020— en el sexto asalto al irlandés Padraig McCrory, manteniendo su invicto y forjando un récord interesante: obtuvo 17 de sus 22 triunfos antes del límite.

¿Cuándo y a qué hora es la pelea de Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga?

“Canelo” Álvarez se enfrentará a Edgar Berlanga este sábado 14 de septiembre, alrededor de las 9:00 p.m. de Centroamérica (10:00 de Panamá y 11:00 ET de Estados Unidos). La pelea será albergada por el T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Canelo” observa a un provocativo Berlanga, quien sueña con hacer besar la lona al tapatío por primera vez en casi 500 rounds. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE la pelea de Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga?

Tiene dos opciones para seguir la pelea de “Canelo” Álvarez contra Berlanga en Centroamérica: la plataforma de streaming Disney+ y ESPN.

Costa Rica: Disney+ y ESPN

El Salvador: Disney+ y ESPN

Guatemala: Disney+ y ESPN

Honduras: Disney+ y ESPN

Nicaragua: Disney+ y ESPN

Panamá: Disney+ y ESPN

¿Cómo ver a Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga en Estados Unidos?

La pelea de “Canelo” Álvarez contra Edgar Berlanga se podrá ver en suelo estadounidense por DAZN y Prime Video. Ambas opciones son PPV (pay-per-view).

La cartelera completa de la pelea de Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga