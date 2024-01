Este jueves, Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizarán un nuevo derbi, aunque enmarcado en los octavos de final de la Copa del Rey 2023-24. Encuentro que para los Colchoneros supondrá una posible revancha tras quedar eliminados de la Supercopa de España hace días precisamente ante los Blancos, a la postre campeones del torneo que se jugó en Arabia Saudita.

Atlético vs. Real Madrid: cuándo juegan, a qué hora, y en qué canal ver el partido

El Aleti recibirá a Real Madrid hoy, jueves 18 de enero, a partir de las 14:30 horas de Centroamérica (15:30 de Panamá y ET de Estados Unidos), en el Estadio Wanda Metropolitano. Dicho compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Costa Rica: Sky Sports

Sky Sports El Salvador: Sky Sports

Sky Sports Guatemala: Sky Sports

Sky Sports Honduras: Sky Sports

Sky Sports Nicaragua: Sky Sports

Sky Sports Panamá: Sky Sports

¿Cómo quedó el último partido entre ambos?

Hace poco más de una semana, el 10 de enero, Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizaron un derbi histórico en el Al-Awwal Park de Riad. Los Rojiblancos comenzaron ganando con un cabezazo de Mario Hermoso (6′), aunque el rival respondió mediante Antonio Rüdiger (20′), por la misma vía, y con un pase a la red de Ferland Mendy (29′).

Antes de que finalizara la primera mitad, Antoine Griezmann (37′) se quitó con mucha clase la marca de Modrić y con un derechazo decretó la paridad —además de convertirse en el máximo artillero de la historia del Atlético, con 174 goles, superando al mítico Luis Aragonés—.

En el final del complemento, el gol en contra de Rüdiger (78′) puso contra las cuerdas a la Casa Blanca: Dani Carvajal (85′) mandó el derbi a los tiempos extra, donde Stefan Savić (116′) en propia puerta y Brahim Díaz (120’+2), definiendo ante una portería vacía tras ganarle en velocidad a un Oblak volcado al ataque, liquidaron la historia.

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Real Madrid?

En el caso del Aleti, no volvió a disputar un partido desde que cayó ante su archirrival en la mencionada semifinal. Por lo que llega más descansado, pero con la consigna clara de mejorar el que alguna vez fue su pilar, la defensa. Nunca un equipo de Simeone había recibido tantos goles: van 35 en 27 juegos, contando todas las competiciones, en esta temporada.

Mientras que los Blancos vienen de coronarse campeones por 13ª ocasión de la Supercopa al derrotar 4-1 a Barcelona en la gran final. Un triplete Vinícius Júnior (7′, 10′, 39′) y otro tanto de penal de Rodrygo (64′) plasmaron la gran superioridad que tuvieron frente al equipo de Xavi Hernández.

¿Habrá pasillo de honor al campeón de la Supercopa?

En España suele primar una costumbre que no está reglamentada: cada vez que un equipo se corona campeón, al partido siguiente, el equipo rival forma dos filas de jugadores para recibirlo con aplausos a modo de reconocimiento. Esto, aclaró el “Cholo” Simeone, no pasará esta vez.

“Creo que no cambia la opinión respecto al año pasado. Siempre un gran respeto al entrenador y a los jugadores, pero siempre está por delante nuestra gente, y el respeto a ella es lo primero“, dijo en relación al famoso pasillo. Consultado por estas declaraciones, Carlo Ancelotti externó: “Si lo hacen, me parece perfecto; si no lo hacen, me parece perfecto igual”.

