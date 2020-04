Roger Espinoza: "Jorge Luis Pinto sentía que volvería a ser traicionado en Honduras"

Roger Espinoza, volante hondureño del Kansas City de la MLS, hizo un repaso de su carrera con la Selección de Honduras. Contó el partido que nunca olvidará y se volvió a referir a su renuncia a la Bicolor.

"Para mí el juego contra Jamaica en Kingston para ir a Brasil es el que no olvidaré. Teníamos que ganar en México, lo hicimos, regresamos cansados, para jugar con Panamá y se nos complicó un poco. Pero allá pudimos ganar, clasificamos y fue por méritos propios. Nadie daba un peso por nosotros en esa eliminatoria y ese partido me marcó muchísimo", dijo en entrevista al portal Hondusports.

El volante disputó el 0-0 frente a Suiza en el Mundial 2014.

"Fue complicado para mí físicamente. Los trabajos del entrenador eran difícil, la confianza de él hacia los jugadores también, no le entendían y él tampoco lo hacía. Venía de un lugar donde se le había traicionado y creía que el jugador hondureño iba a hacerle lo mismo. Era muy drástico con el futbolista hondureño. Se trató de hacer lo mejor, con todo respeto y profesionalismo", recordó el futbolista durante el proceso de Jorge Luis Pinto hacia Rusia 2018.

En junio de 2017, Espinoza se perdió la doble fecha eliminatoria ante México y Panamá por problemas en la espalda. Pero después del juego contra el Tri, fue titular con Kansas City, lo que desató la polémica.

"Físicamente estaba acostumbrado a tratarme aquí, en Kansas City, pienso y sigo pensando que se hacían las cosas mejor en el club, sin faltar el respeto a los médicos de Honduras, allí la relación como que se fue deteriorando. Yo sabía que tenía que cuidarme para que mi carrera durara un poco más. Yo decido llegar tarde a un partido, pedí si eso era posible, no se pudo y se formó un mal entendido que yo no quería ir, pero no era así, yo siempre quería estar, llegar bien y dar el 100. Tenía problemas lumbares, los sigo teniendo, pero decido en ese momento que la Selección no iba a ser lo mejor. Si no iba a estar al 100% en especial con los entrenamientos por la manera que se vivía allí, la filosofía había cambiado. Era momento para hacerme a un lado, dar paso al costado, darle la oportunidad a los jóvenes y el campo al entrenador para que hiciera lo mejor", finalizó el futbolista.