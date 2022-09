El Mundial de Qatar 2022 se acerca y hay varias figuras a nivel mundial que no estarán presentes.

Qatar 2022: todas las estrellas que no estarán en la Copa del Mundo

El Mundial de Qatar 2022 se acerca y la mayoría de figuras a nivel mundial estarán presentes. Sin embargo, hay algunos casos de estrellas del fútbol que no estarán en esta Copa del Mundo luego de que sus respectivas selecciones no hayan logrado clasificar.

Más allá de quién hubiera tenido aspiraciones reales al máximo trofeo del fútbol y alcanzar la gloria a nivel de selecciones, en FCA repasamos las principales figurales que serán ausentes en la próxima cita mundialista.

Erling Haaland - Noruega

Erling Haaland es quizá el mejor delantero del mundo actualmente, sin embargo, ni siquiera su poder ofensivo fue suficiente para ayudar a Noruega para clasificar a su primer mundial desde Francia 1998. El nórdico vive un extraordinario momento en el Manchester City, pero no estará en la Copa del Mundo.

Mohamed Salah - Egipto

Mohamed Salah, uno de los futbolistas más valiosos del mundo, no pudo avanzar con Egipto a Qatar 2022 después de caer en penaltis frente a la Senegal. El atacante del Liverpool fue clave para su país durante toda la eliminatoria; no obstante, falló uno de los penales que dejó a Egipto sin su cuarto Mundial en la historia.



Zlatan Ibrahimović - Suecia

Zlatan Ibrahimović no pudo ser determinante para que Suecia venciera a Polonia en encuentro decisivo para meterse a Qatar 2022, por lo que se quedará una vez más sin mundial. El delantero del AC Milán tiene una gran trayectoria, pero solo disputó dos mundiales (Corea-Japón 2002 y Alemania 2006).

Luis Díaz - Colombia

Después de asistir a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, en los que tuvo una buena actuación, Colombia no logró clasificar a Qatar 2022 y por eso Luis Díaz, el último goleador de la Copa América, no podrá estrenarse en el torneo. Mala fortuna para la estrella del Liverpool.

Riyad Mahrez - Argelia

Mahrez es quien posiblemente sufrió la eliminación más dolorosa de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, ya que el futbolista del Manchester City estuvo presente en el crucial compromiso donde su selección quedó eliminada en tiempos extra ante Camerún.

Marco Verratti - Italia

Pese a ser uno de los volantes más destacados del mundo, Verratti sólo participó en el Mundial de Brasil 2014. Italia se quedó fuera de Rusia 2018 y tampoco estará en Qatar 2022, tras su sorprendente derrota ante Macedonia del Norte por una de las semifinales de la repesca europea.

David Alaba - Austria

David Alaba, defensor del Real Madrid, también se quedó al borde la clasificación, pues Austria perdió la repesca por 2-1 frente a Gales, gracias a un doblete de Gareth Bale. El futbolista no logró el objetivo de regresar a su país a un Mundial después de 24 años.

Jan Oblak - Eslovenia

Jan Oblak es uno de los mejores guardametas en la última década, pero todavía no ha podido vivir la experiencia de jugar un Mundial. El arquero del Atlético de Madrid vivió como Eslovenia no hizo una buena campaña en las eliminatorias, y desde 2010 no han podido clasificar a la Copa del Mundo.