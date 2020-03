Preolímpico: ¿Estarán Denil, Rigo Rivas, y Douglas Martínez? Coito respondió

La selección nacional sub 23 de Honduras buscará clasificar a unos nuevos Juegos Olímpicos, y para ello deberá contar con sus mejores futbolistas disponibles. En este caso, para la "H" será importante la presciencia de sus tres jugadores militando en el extranjero.

Douglas Martínez, Riboberto Rivas, y Denil Maldonado, serán titulares con la sub 23 catracha en el Preolímpico.



Es por eso que Fabián Coito ha dado la buena noticia para los aficionados hondureños: Rigoberto Rivas (Reggina), Denil Maldonado (Pachuca) y Douglas Martínez (Real Salt Lake), han sido convocados y estarán presentes en Guadalajara con la representación nacional.





Al mismo tiempo, el uruguayo reconoció que de ésta sub 23 hay muchos jóvenes que apuntan al seleccionado mayor en el corto y mediano plazo:



"He visto muchos jugadores en la Sub-23 que en poco tiempo estarán en la Mayor, porque van creciendo. Algunos vienen ganando espacio y piden un lugar" reconoció. El torneo se llevará a cabo del 20 de marzo al 1 de abril, y cabe destacar que hasta ahora, el coronavirus no estaría impidiendo que se lleve acabo.