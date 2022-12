La Copa del Mundo de Qatar 2022 se encuentra viviendo sus últimos episodios. Argentina, Croacia, Marruecos y Francia, han sido las mejores selecciones de esta cita mundialista y a partir de mañana comienzan a definirse quiénes serán los equipos que estarán en la gran final. Y en este contexto, Concacaf podría tener a un representante en el último partido del Mundial de Qatar.

Concacaf no tuvo una gran Copa del Mundo, siendo Estados Unidos la única selección en avanzar a los octavos de final, para luego ser eliminada por los Países Bajos. Mientras que México, Canadá y Costa Rica, se quedaron en la fase de grupos. Si bien no eran las candidatas para trascender en este Mundial, se esperaba un mejor rendimiento. Pero ahora, todavía hay una posibilidad de tener a un representante de la zona en la gran final.

¿Concacaf en la final del Mundial?

Según el diario inglés The Telegraph, el silbante mexicano César Ramos se encuentra en la terna de candidatos para dirigir la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El rotatito británico asegura que Piereluigi Collina, director de árbitros de la FIFA está muy presionado por elegir a un silbante que no deje dudas de imparcialidad en el duelo por el título después de lo sucedido en las series por los cuartos de final. Y por ende, el representante de Concacaf es uno de los que podría asumir este papel.

El árbitro azteca ha dirigido un total de tres encuentros en la competencia, siendo el último el Portugal vs. Suiza, correspondiente a los octavos de final. Además, no estuvo en ningún partido de los cuartos de final, por lo que se prevé que esté en las semifinales, partido por el tercer lugar, y al ya no estar ningún país perteneciente a Concacaf, César Arturo es más que elegible para la FIFA para la gran final de Qatar 2022.