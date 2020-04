Keyrol Figueroa, el hijo de Maynor, dudó de jugar para Honduras en un futuro

Una nueva figura hondureña va asomando en el fútbol inglés. El hijo mayor de Maynor Figueroa, ex-futbolista catracho que tuvo un gran paso por la Premier League, está formándose en la cantera del Liverpool. Con sus 14 años se destaca en su categoría y es goleador de esa división. Pese a la ascendencia de su padre, el tiene la ciudadanía estadounidense y podría defender los colores del país norteamericano.

En una entrevista con Diez, habló sobre que selección defenderá cuando sea más grande y, aunque tiene un favorito, no está completamente decidido. Por ahora la elección está entre dos países, pero en caso de que siga jugando en los Reds y llegue al primer equipo podría sumarse la posibilidad de estar para el seleccionado inglés. Será una difícil decisión y sobre todo para alguien tan joven.

Su respuesta a la pregunta fue bastante ambigua: "Yo no sé, yo ahorita me estoy quedan con Honduras. Si tengo chance me quedo con Honduras", declaró en un pobre español. Al crecer en el país europeo le cuesta hablar castellano. Su padre confesó que obliga a sus dos hijos a platicar en español en la casa: "Él y su hermano solo quieren hablar inglés, pero en esta casa somos catrachos", contó Maynor.

Donde no dudó Keyrol fue cuando le preguntaron en que equipo de Honduras jugaría: "Yo creo que en Olimpia, papá entrenó con Olimpia cuando no estaba en Houston . Yo voy con Olimpia". Pese a que Maynor inicio su carrera en Victoria, Olimpia fue quien lo llevó a lo más alto y le permitió poder saltar desde Honduras hasta la Premier League, una de las ligas más importantes del mundo.

Restará ver con los años si el hijo de Figueroa logra hacer una carrera similar o mejor. Por ahora, se destaca en el Liverpool y eso lo convierte en un gran promesa a futuro. Pero todavía falta mucho para saber si está listo en jugar en un grande a nivel mundial. Lo que si estamos seguros, es que el padre hará todo lo que sea posible para convenserlo de jugar para la Bicolor.