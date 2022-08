La Serie A continúa una jornada más, con uno de los duelos más atractivos del campeonato, con una Juventus que busca hacerse fuerte desde el comienzo del campeonato frente a una Roma que busca aspirar a algo más que mejorar el 6to puesto de la campaña anterior y la Conference League obtenida ante el Feyenoord.

¿Podrán los bianconeri sacar los 3 puntos en este difícil duelo? O serán los giallorossi quienes se lleven la victoria a domicilio?

Juventus vs Roma: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica

El partido más apasionante de la jornada 3 de la Serie A, Juventus vs. Roma se disputará este 27 de agosto a las 10:30 am hora de Centroamérica (11:30 am hora de Panamá) y no te lo perderás, gracias a los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Costa Rica : Star+, ESPN Norte

: Star+, ESPN Norte El Salvador : Star+, ESPN Norte

: Star+, ESPN Norte Guatemala : Star+, ESPN Norte

: Star+, ESPN Norte Honduras : Star+, ESPN Norte

: Star+, ESPN Norte Nicaragua : Star+, ESPN Norte

: Star+, ESPN Norte Panamá : Star+, ESPN Norte

: Star+, ESPN Norte Estados Unidos: Paramount+

Juventus vs Roma: ¿cómo llegan los bianconeri?

La Juventus, uno de los equipos que busca reivindicarse esta temporada en la Serie A, comenzó la temporada de buena manera, con una contundente victoria sobre el Sassuolo por 3-0, con el gol de Di María (26') y un doblete de Vlahović (43', de penal y 51'). Sin embargo, el empate frente a la Sampdoria por 0-0 generó ciertas dudas por el rendimiento bianconero, por lo que la Vecchia Signora buscará aprovechar la oportunidad para reivindicarse.

Juventus vs Roma: ¿cómo llegan los giallorossi?

Los giallorossi, de la mano de José Mourinho, ha conseguido armar una plantilla espectacular. Y no han podido empezar mejor el campeonato, pues llevan 6 puntos sobre 6 jugados, gracias a los triunfos ante Salernitana (1-0, con gol de Cristante al 33') y Cremonese (un nuevo 1-0, obra de Smalling al 65'). El buen momento de la Loba hace que afronte este compromiso con gran motivación, buscando llevarse los 3 puntos del Juventus Stadium.

Juventus vs Roma: último partido entre ambos

Ambos equipos son historia pura de la Serie A. Se han enfrentado un total de 178 veces en Liga, con un balance de 86 triunfos bianconeros, 41 giallorossos y 51 empates. En su último enfrentamiento, la Juventus consiguió vencer al conjunto romano en un partidazo por 4-3, gracias a los goles de Dybala (18'), Locatelli (70'), Kulusevski (72') y De Sciglio (77'), con los cuales remontaría los tantos de Abraham (11'), Mkhitaryan (48') y Pellegrini (53').