Juan Ramón Mejía niega ofertas de los equipos grandes de Honduras

“Me han llamado varios equipos que se han interesado en mi persona, pero tengo contrato con Real de Minas y hasta no tener arreglada la situación, no puedo darle respuesta a otro club”, indicó el jugador en el programa Panorama Deportivo.

Pero entre ninguno que esos clubes que lo buscan estaría Motagua, Olimpia, Marathón o Real España, según reconoció. En cambio, sugirió que sí lo han pretendido del balompié internacional.

“Hay equipos que me han hecho una oferta seria, de los grandes nadie. Se escuchó nada más un rumor, pero no hubo una propuesta ni nada serio. He tenido más ofertas del extranjero que de aquí”

Mejía negó que esté pidiendo un costo alto por su fichaje, sino apenas lo justo. “No es cotizarse alto, sé lo que necesito. No podría llamarlo que me cotizo muy alto, lo difícil a veces es que el hondureño no se sabe valorar y quieren que se regale”, subrayó.

El goleador resalta que quiere salir lo mejor posible de Real de Minas , si esto se da, teniendo en cuenta que tiene varios salarios atrasados y podría rescindir su contrato ante la Liga por dicha razón.