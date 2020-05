John Jairo Ruiz reveló el motivo por el cuál se fue de Saprissa

Más de uno se sorprendió por la salida de John Jairo Ruiz del Saprissa. El delantero había disputado 14 partidos con el Monstruo y convirtió un gol. Pese a su poca racha goleadora, su rendimiento no era malo y se creía que iba a continuar por una temporada más, pero parece que le bajaron el pulgar. El nacido en Puntarenas se tuvo que ir por la puerta de atrás del equipo en el que surgió.

Actualmente, está en Herediano y mediante a una entrevista que dio por redes sociales confesó porqué se tuvo que ir del Saprissa al Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC de Israel: "Lo recuerdo muy bien. Me citó Evaristo Coronado a una reunión y me explicó que no entraba en los planes de Walter Centeno. No me dieron muchos detalles solo que no seguía porque el entrenador ya no contaba conmigo".

Lo más particular fue que el entrenador decidió no decírselo directamente a él en la cara, sino que mandó a Coronado para que le haga el anuncio. Sobre eso también habló y no se mostró enojado: "Yo con "Paté" siempre me he llevado bien. Diría que teníamos una relación laboral, de respeto. Yo nunca tuve un problema con él. Al final son decisiones de fútbol y pues se asume y punto".

Dejando esto de lado, John Jairo se mostró contó con su lugar en Herediano y asegura sentise un "Florense más". El futbolista ya se encuentra en forma para el reinicio del torneo y buscará lograr el bicampeonato con los suyos. No será fácil. En el Clausura 2020, Saprissa a demostrado una supremacía frente a los demás y se encuentra como único líder. El equipo de Ruiz está a 7 puntos de ellos.

Es claro que el deportista quiere dejar atrás ese mal trago que se llevó por su segundo paso en los Morados. Tras una larga carrera por el extranjero, volvió y su regreso no fue el esperado por él ni por el entrenador. Ahora deberá validar su calidad en un Herediano que confió en él para ocupar un puesto en la delantera. Lo que resta del torneo servirá para ver su buen talento en el césped.