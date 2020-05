Guimaraes contó que América de Cali le suspendió el contrato y podría irse

La llegada de Alexandre Guimaraes a América de Cali fue mucho mejor de lo esperado por todos. El entrenador costarricense se consagró como él primer técnico extranjero que logró ser campeón al mando de los Escarlatas. Pese a eso, parece que los directivos le soltaron la mano y lo dejarían irse en los próximos días. El futuro del DT está cada vez más lejos del grande de Colombia.

Según le informó a la prensa sudamericana, los Diablos Rojos le suspendieron el contrato al tico. Esto se debe a que regresó a su país, debido a que veía la posibilidad de una cuarentena muy extensa y prefirió irse a su nación para pasar esta pandemia junto a su familia. Pese a que el coronavirus está controlado en Costa Rica, Guimaraes no sabe si podrá volver al país cafetero y el club está cerca de terminar con su mandato.

Sobre esto declaró en el programa Planeta Fútbol de Antena 2 de Colombia y mostró su preocupación por la posibilidad de no continuar como entrenador: “El contrato está suspendido; hace unos días se nos suspendió. Obviamente, si te llega una carta así es porque piensan que el cuerpo técnico no siga. Ahora mi representante y el presidente están tratando de llegar a un acuerdo".

#CarruselCaracol



⚽️��América de Cali con Alexandre Guimaraes como entrenador en partidos oficiales:



- 38 partidos

- 19 victorias

- 9 empates

- 10 derrotas

- 53 goles a favor

- 43 goles en contra

��1 título pic.twitter.com/okBLhESfdY — El VBAR (@VBarCaracol) May 31, 2020

Y agregó: “Es una situación que no esperábamos. Desde el momento que nos fuimos de Cali, queríamos regresar. Seguíamos con todos los entrenamientos virtuales, siguiendo con todo el trabajo de jugadores. Pero cuando la cuarentena se iba alargando, sabíamos que nuestro contrato terminaba en junio, pero no recibimos antes oficialmente ningún comunicado. Hubo acercamientos, pero después de eso no se ha llegado a nada y ahora nos envían esa carta de suspensión”.

Esta movida del club lo sorprendió, ya que, tiene contacto vigente hasta el 14 de junio y esperaba renovar por un año más. Además, las opciones que se manejan en Colombia tienen como objetivo terminar el torneo que está en curso. En caso de que decidieran cancelarlo, ahí si cabría la posibilidad de alentar la finalización del contrato. Restará saber si Guimaraes y los directivos del América de Cali llegan a un arreglo o se termina su paso de un año en el equipo.