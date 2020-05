Es verdad: Olimpia y Motagua quieren unirse para construir un nuevo estadio

Ante la falta de interés por parte de las autoridades en remodelar el Tiburcio Carías Andino, mejor conocido como Estadio Nacional de Tegucigalpa, el Motagua y el Olimpia ya han puesto en marcha algunas pláticas para en conjunto construir su propio recinto deportivo. La noticia fue confirmada en exclusiva a Futbolcentroamérica por parte de Pedro Atala, presidente de las águilas.







"El dirigente expresó en una entrevista para el programa Extra Liga que hay acercamientos formales entre ambas dirigencias, considerando el mal estado del Estadio Nacional: "Tenemos platicas muy formales la verdad que sí, estamos con algunas ideas con diferentes lugares, no podemos decirlo porque si es interesante", empezó diciendo.



Estadio Nacional de Tegucigalpa.





"No vemos que el Estadio Nacional lo reparen de inmediato o ahora, y si estamos con este proyecto, porque creemos que Motagua y Olimpia tenemos la capacidad de armar un bonito estadio de 13-16 mil personas. La idea es que Olimpia juegue un fin de semana y Motagua el otro, y tener un parqueo extraordinario, un área para niños y un área de comidas, restaurantes, y zonas de entretenimiento", agregó.



Pedro Atala, presidente de Motagua.



"Queremos que la gente pida llegar temprano al estadio y esperar la hora de los partidos, que en promedio comienzan a las 4 de la tarde un domingo", expresó. Sin embargo, el mandamás del azul profundo también informó que el coronavirus ha venido a ponerle una pausa a todos estos planes, considerando aún no se mira cercana la idea de volver a la actividad de Liga Nacional.



“Todo esto que ha pasado nos ha cambiado las intenciones porque mientras esto no se reanude y se vuelva a la actividad normal va ser complicado invertir en un estadio de futbol que no es la proad de un país el futbol hay cosas más importantes como la salud la económica el desempleo, en ese aspecto tenemos que ser consciente y tener mucha paciencia" concluyó.