El motivo de la ausencia de Bolaños en la Supercopa

Ayer, Herediano se quedó con una nueva edición de la Supercopa de Liga Promérica tras vencer por 2 a 0 al Saprissa. Los dos goles los marcó su flamante refuerzo, Jonathan McDonald. Para el primer tanto, el ex-Alajuelense se hizo cargo del penal, no perdonó al portero de los Morados y anotó su primer tanto oficial con su nuevo equipo.

Los últimos campeones del Clausura 2020 no pudieron mostrar su mejor nivel y tuvieron una ausencia muy importante en su once inicial. Christian Bolaños no pudo estar en el campo de juego debido a uno lesión de último momento que preocupa al cuerpo técnico. El futbolista podría perderse el inicio de la próxima temporada.

Bolaños sufrió un esguince en su rodilla izquierda. (Twitter)

Según informó el departamento médico del Sapri, el extremo sufrió un esguince en la rodilla izquierda. La lesión ocurrió durante un entrenamiento y por la gravedad decidieron cuidarlo. Centeno reconoció que fue una baja sensible para el equipo y que tuvo que improvisar un reemplazante.

⚽️ Reporte médico:



El jugador Christian Bolaños no estará en el juego de esta noche al sufrir un esguince en la rodilla izquierda. Mientras que Jonathan Martínez fue descartado tras presentar un cuadro de faringoamigdalitis. — Deportivo Saprissa �� (@SaprissaOficial) August 9, 2020

El futbolista de 36 años no es muy propenso a las lesiones y, por eso, preocupa ver como se recuperará. Ya se encuentra en rehabilitación y esperan que pueda llegar sin problemas al primer parte del Apertura 2020. Saben que no es fácil y que es una lesión que pueda significar varias semanas afuera.

Otro que no pudo estar es Jonathan Martínez, quien tuvo una faringoamigdalitis pero no es nada de gravedad. Mañana el equipo volverá a los entrenamientos para continuar con la puesta a punto. Buscarán cambiar de página y olvidarse de la dura derrota sufrida ayer en manos de Herediano.