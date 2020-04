El 'Pescadito' Ruiz se manda en contra de los youtubers: "No más fashion"

En tiempos de cuarentena por la pandemia del coronavirus, todos tienen exceso de tiempo libre. Cada quien se toma las cosas de distinta manera, y todos buscan la mejor forma de matar el aburrimiento. Algunos se dedican a hacer ejercicio, otros a jugar videojuegos, y otros, como Carlos el "Pescadito" Ruiz, se ponen en modo reflexivos.





El referente del fútbol guatemalteco se ha mantenido muy activo en sus redes sociales desde que comenzó la cuarentena, y ha tenido tiempo para compartir sus puntos de vista sobre distintos temas. Desde su afición por el fenómeno ovni, hasta algunas posturas concierne a la política de Guatemala, el ex Los Angeles Galaxy no se ha guardado nada.



Sin embargo, en esta ocasión tuvo una nueva reflexión, ahora con un nuevo grupo de personas: los 'youtubers'. "Los "Influencers/youtubers"están desapareciendo en esta cuarentena. No más viajes, no más fashion, no más make up, NO NADA" empezó diciendo el máximo goleador histórico de la azul y blanco.





Los "Influencers/youtubers"están desapareciendo en esta cuarentena. No más viajes, no más fashion, no más make up, NO NADA . Muchos adolescentes se han dado cuenta que los que creían "icon" son personas que al quitarles la pantomima son como todos nosotros unos simples mortales. — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) April 25, 2020



Y siguió: "Muchos adolescentes se han dado cuenta que los que creían "icon" son personas que al quitarles la pantomima son como todos nosotros unos simples mortales. Mención a Luis comunica porque no conozco a otro, desconozco si viene de una clase social alta, su libro y ropa, todo es una cadena la final, si sos influencer haces lo demás. Algún mérito hay o no yo que se", concluyó.