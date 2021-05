Roban computadora del DT de Costa Rica con importante información

No viene teniendo suerte Ronald González en el último tiempo. A la racha negativa como entrenador de la selección de Costa Rica, no gana un partido desde el 2019, hay que sumarle que le robaron cuando estaba en Estados Unidos. Al entrenador de la Sele le sustrajeron su computadora que usaba para analizar a sus jugadores y rivales.

“Nosotros no estamos en Costa Rica. Estoy en Estados Unidos en este momento porque vine a vacunarme con mi familia y hasta este momento no tenemos absolutamente ningún sospechoso ni nada”, detalló el estratega en su conversación con La Nación y contó los datos importantes que tenía ahí.

“Me robaron mi computadora de trabajo donde tengo mucha información de la Selección, de los análisis de rivales, informes, planificaciones, partidos, resúmenes, todo me lo robaron”, explicó Ronald González. Allí tenía todo lo que había visto de México, su próximo rival en las semifinales de la Nations League.

El entrenador de la selección de Costa Rica contó que le robaron en Estados Unidos y se quedaron con su computadora, en la que tenía todo su análisis de los jugadores de la Sele y los rivales. pic.twitter.com/D0q3oeSy7k — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) May 15, 2021

Además, el entrenador detalló las otras pertenencias que le sacaron los malvivientes: “Son como cuatro computadoras, tres Mac (Apple) y una Lenovo, además de joyas, perfumes, relojes, como 15 camisetas deportivas de esas que siempre uno intercambia y me regalan. Todo me lo robaron”.

Más allá de esta fea situación, Ronald González también está en el centro de las críticas por el mal desempeño a cargo de la seleción. El equipo no gana hace casi dos años y será fundamental el rendimiento ante México para ver si continúa o no. La Federación no quiere desperdiciar la posibilidad de clasificar a Qatar 2022.