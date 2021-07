Costa Rica perdió 2-0 ante Canadá y quedó eliminada de la Copa Oro [VIDEO]

Todo lo demostrado por Costa Rica en la fase de grupos quedó opacado por el flojo partido que realizaron hoy ante Canadá por los cuartos de final de la Copa Oro 2021. La Sele cayó 2-0 y se despide del torneo continental. La llegada de Luis Fernando Suárez dio una esperanza de que podrían volver a pelear hasta el final, pero no hicieron pie hoy.

La Sele no logró nunca ponerse a tiro en el encuentro y a los 18 minutos ya perdía con un gran tanto de Junior Hoilett. Los ticos se fueron sin rematar ni una vez al arco, solo tuvo 4 tiros que no fueron hacía la portería. Lo extraño fue que tuvieron mayor posesión de balón y pases, aunque no sirvieron para complicar a los rivales que se mostraron siempre cómodos jugando de contra.

El último tanto, el que liquidó completamente el partido, fue obra de Stephen Eustáquio. El mediocampista aprovechó que el balón rebotó en dos defensores ticos y definió solo en frente de Esteban Alvarado, de buen partido. Ni esa le salió bien a un Costa Rica muy deslucido y con muchos errores en la creación del juego.

Finalizó la participación de la Sele en esta Copa Oro y hay bastantes cosas para resaltar. El nivel de los primeros tres partidos es importante y sobre todo ante Jamaica, con quien se cruzará en el octogonal. De todas formas, habrá que aprender mucho de esta eliminación contra Canadá.