Conocé a Edwin Aguilar, el salvadoreño que ha dibujado a “Los Simpsons” durante 20 años

La historia de Edwin Aguilar y los dibujos animados arrancó de chico. De pequeño le gustaba ver y dibujar las tiras cómicas de Periquita y de Condorito, durante su infancia quizás no llegó a imaginar que se convertiría en uno de los mejores caricaturistas de Hollywood. Hoy, lleva 20 años animando a la familia más famosa de la televisión. Tiene 45 años, es originario de El Carao, San Miguel, y es asistente de dirección de la serie animada.

Aguilar migró sin documentos a Estados Unidos junto a un hermano para reunificarse con su familia, radicada en Los Ángeles. Lejos de El Salvador, su vida cambió. Gracias a una beca estudió ilustración en el “Art Center of Design” en Pasadena, California, y animación en el “Bridges Visual Institute” en Santa Mónica.

El salvadoreño dibuja a la familia más famosa de la televisión. (Fuente: El Salvador.com)

Empezó animando para “Graz Entertainment” cuando producían “Transformers” y “GI-Joe”, después para Hanna-Barbera creó episodios con “Pebbles” y “Bam-Bam”, luego buscó trabajo con Chuck Jones, creador de cortos de animación como “Merrie Melodies” y personajes de caricaturas “Looney Tunes” para Warner Brothers.

Fox lanzó Los Simpsons en 1989, serie creada por Matt Groening, y Aguilar se sometió al examen a lápiz de los personajes y lo aprobó. Ahí fue cuando obtuvo un contrato para dibujar a los personajes de la familia Simpson. “Es que la estructura de ellos (los Simpsons) es bien difícil, los detalles son bien perfectos pues, y la cosa es que son más humanos que caricaturas”, dijo Aguilar a EFE.

En Los Simpsons “la actuación es muy importante, porque cuando dibujo una secuencia con Homero, yo me convierto en Homero, y si estoy dibujando a Marge, yo me convierto en Marge. Yo me transformo en ese personaje”, aseveró Aguilar. “Así que nosotros somos los actores en el espectáculo”, concluyó el ganador de 5 premios Emmy.