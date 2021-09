Choco Lozano recibe malas noticias al unirse a Cádiz

La actividad de la Fecha FIFA de octubre causó mucho revuelo en todas las ligas del mundo, en especial de Europa que no querían prestar a sus jugadores. Una de ellas fue España, donde se encuentra el hondureño Anthony Lozano, quien milita para Cádiz y que ahora en su regreso tuvo sus consecuencias.

El submarino amarillo dio a conocer este día la convocatoria para el partido de mañana contra la Real Sociedad por la cuarta jornada de la Liga de España, donde sin duda una de las ausencias fue la del hondureño Choco Lozano, que causó dudas en los medios y fue una de las preguntas a la que fue sometido el entrenador del equipo.

Álvaro Cervera, técnico de Cádiz, dio a conocer la razón por la ausencia del centroamericano, en donde no dudó en decir que fue porque Lozano prácticamente no ha entrenado durante la semana, esto luego de su largo viaje desde Honduras y también porque arrastra una lesión desde hace varias semanas.

#LaLigaSantander | Lista de convocados para el #CádizRealSociedad — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 11, 2021

“Puede haber casos especiales, pero no me gusta poner jugadores que no he visto durante una semana. Tenemos futbolistas parecidos y prefiero poner al que he visto que el que he estado afuera”, dio a conocer en conferencia de prensa, por lo que se espera que durante estos días se pueda poner en ritmo.

Anthony Lozano estará siendo evaluado en estos días para ver su estado de salud de sus molestias musculares, que no lo dejó jugar contra Canadá, si estuvo ante El Salvador y Estados Unidos, pero no estaba en optimas condiciones.