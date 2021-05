N'Golo Kanté: el fútbol también da revancha, incluso para ser MVP de la UEFA Champions League

Dicen que para llegar a lo más alto, hay que hacer esfuerzos todavía mucho más grandes y con algo de fortuna, tal vez se pueda llegar. El futbolista francés N'Golo Kanté se ha convertido en un claro ejemplo de superación. No solamente para el fútbol, sino también para la vida misma. Sí, a sus 30 años de edad consiguió su primera UEFA Champions League con el Chelsea, pero a veces también las cosas tienen un significado mayor. La historia de superación de Kanté así lo demuestra y en esta oportunidad vamos a repasarla.

Luego de una infancia bastante complicada y con escaso poder económico en una familia bastante humilde, De hecho, N'Golo Kanté comenzó su carrera cuando tenía ocho años de edad, fue despreciado por los grandes equipos debido a su baja estatura. No le veían nivel. Pero esto no fue más que una piedra en el camino para el europeo. Quien con bastante sacrificio también fue cerrando bocas y de que manera.

Kanté comenzó en Segunda División

Cuando transcurría el año 2013 Kanté jugaba en la Segunda División de Francia con el Caen, en donde disputó 38 partidos en su primera temporada. Luego se va a Inglaterra para fichar en el 2015 con el modesto Leicester en la Premier League. Y allí, las cosas comenzarían a cambiar para N'Golo.

Siendo un jugador determinante en su posición, no solamente rindió siempre, sino que dentro de la cancha se mantuvo solidario con sus compañeros. Siempre para dar una mano en cualquier jugada. Siendo jugador del Leicester logró ser campeón de la Premier League, algo totalmente histórico. Y al ser uno de los futbolistas con mayor valor en ese equipo, fue vendido para el Chelsea.

El fútbol te da revancha

Pero Kanté sabía que no podía conformarse a nivel de clubes y en su país también necesitaba una especie de revancha y la conseguiría. Obviamente su nivel lo llevó a vestir los colores de la Selección de Francia. En el Mundial de Rusia 2018, se consagraba campeón del mundo y aquellos críticos que le soltaron la mano en el pasado, seguramente ya no pensaban lo mismo. Ya era tarde. Pero al parecer para Kanté todo estaba comenzando.

La emoción de Kante y su familia, al ganar la #ChampionsLeague con el Chelsea frente al #ManchesterCity de Pep Guardiola ��pic.twitter.com/20tJ7PpTNX — Futbol Argentino Noticias ✪ (@FanArgentino) May 29, 2021

De jugar en la Segunda División de Francia a ir a un equipo modesto en la Premier League y conquistar el título de liga. Y no solamente ser figura, sino que además levantar la Copa del Mundo con Francia. Pero esto no se detiene, todavía falta. Hoy, con la camiseta del Chelsea, fue el MVP en la final de la UEFA Champions League levantando su primera Copa de Europa. ¡Claro que sí, N'Golo! Cuando te digan que algo no se puede, que es imposible, repasa la historia de Kanté.