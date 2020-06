Cartaginés igualó 0-0 ante Guadalupe y se metió en semifinales

¿Un partido sin emociones puede ser emocionante? Pregúntenle a Cartaginés, que mediante un sobrio partido con pocas llegadas que acabó 0-0 logró meterse en las semifinales del Clausura 2020, luego de 11 torneos en que este mérito le había sido esquivo. El duelo disputado puede compararse a una carretera en invierno: muy frío y brumoso.

Es que esto les servía. ¿Para que activar de sobremanera un compromiso que los haría acceder a la próxima instancia en caso de no haber sobresaltos? ¿Por qué arriesgarse a proponer juego si la paridad les bastaba para cumplir con su objetivo? No era lógico, y así lo entendió Hernán Medford y sus jugadores.

El ritmo del encuentro (si es que lo tuvo) fue ameno, con pocas llegadas y bastantes amonestaciones. Las particularidades no faltaron tampoco, con el árbitro Cristian Rodriguez que debió ser reemplazado por el cuarto, así como también una confusión en la aplicación de una "segunda" tarjeta amarilla a Jason Prendas, que en realidad fue la primera y única.

[��] ¡ESTAMOS DE VUELTA! Con garra y corazón logramos clasificar a semifinales.



¡Gracias equipo y afición! ��⚪ #VamosCartaginés pic.twitter.com/IVHF1ihW1J — C.S. Cartaginés (@Cartagines) June 11, 2020

"¿Van a seguir buscando excusas sobre Cartaginés? No minimicen algo que se ganó bien. No sé que tanto hablan, quedamos a cinco puntos de Herediano y Alajuelense, denos algo positivo", expresó el entrenador de los paperos en conferencia de prensa. "Nosotros celebramos el día de hoy, clasificamos luego de mucho tiempo, ya después se pasa la página", añadió.

"Tenemos que corregir muchas cosas. Cometimos errores que nos costaron partidos y en las finales no podemos repetirlo, somos conscientes de eso. Es una serie de ida y vuelta y todo puede pasar, vamos a trabajar fuerte. Lo que se viene no es fácil, es complicado, pero no imposible. Mentalmente el equipo se pone más fuerte", completó.