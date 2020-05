Carlo Costly reveló que estuvo cerca de jugar en un club de Costa Rica

Si alguien ha llevado la bandera hondureña a una gran cantidad de países, ese es Carlo Costly. Polonia, Inglaterra, Rumania, México, China, Estados Unidos, Grecia y Turquía han sido testigos de su fútbol, cuando le tocó militar en diversos equipos de aquellas naciones. Sin embargo, lo cierto es que Costa Rica pudo haberse sumado a dicha lista, siendo incluso una liga de sumo interés para el catracho.

En diálogo con ESPN Costa Rica, el mencionado deportista reveló haber mantenido conversaciones con una institución de aquel estado, aunque finalmente se terminó decantando por continuar su carrera en Asia. "Me hubiese gustado tener la oportunidad de jugar en Costa Rica", detalló.

Carlo Costly con el seleccionado hondureño

"El campeonato costarricense es uno de los mejores de Centroamérica, si no es que ya es el mejor", opinó el delantero. Además, agregó: "Es muy organizado y competitivo, son la envidia de nosotros". En cuanto a la entidad que pretendió ficharlo, contó: "Yo estuve a pasitos de irme a jugar con Alajuelense".

En esa misma linea, explicó que su traspaso finalmente no pudo darse: "Me salió una oportunidad en el fútbol de China que no podía desaprovechar. Algunos colegas como Alex López, Luis Garrido y Roger Rojas me contaban que jugar ahí son emociones muy bonitas, que es un buen campeonato y que la afición tica es más respetuosa que la hondureña".

Finalmente, en cuanto a su estado físico actual, indicó: "Todavía le estoy echando ganas para salir adelante, porque el fútbol es hasta que a uno le de. La única espinita que me queda es sentir que pude haber hecho más en el Mundial de Brasil 2014".