“Choco” Lozano no fue convocado para el partido de Cádiz vs Eibar

Anthony “Choco” Lozano llegó ayer a España esto luego de haber estado por once días en la Ciudad de Guatemala cumpliendo su respectiva cuarenta, tras dar positivo de Covid-19 el pasado 14 de noviembre, que lo obligó a perderse el amistoso de su selección Honduras y por ende los encuentros de su club.

Lozano llegó a suelo español ayer, pero solamente a realizarse una nueva prueba de hisopado para cumplir con los protocolos del club y luego se dirigió a su residencia, por el momento no ha entrenador con el resto de sus compañeros y por ende no fue convocado por el entrenador Álvaro Cervera para el partido de mañana contra Eibar.

“Choco ha estado recluido por el Covid-19 durante mucho tiempo. Ya está con nosotros, pero solamente ha estado en su carro, le han hecho su prueba y luego se fue a su casa. Por el momento, todavía no entrenará y con esto no puede jugar, entrenando poco luego de quince días parado, por lo que no va a viajar”, dijo Cervera en conferencia de prensa.

La Federación Nacional de Futbol de Honduras (Fenafuth) notificó el pasado martes que Lozano había dado negativo en las pruebas de hisopado realizadas en Guatemala, por lo que el miércoles emprendió su trayecto a España, país donde arribó ayer. Esto luego de haber estado en confinamiento en un hotel de la nación chapina.

Lozano estará retornando a los entrenos la próxima semana, uniéndose a la preparación para el partido del 5 de diciembre cuando su equipo el Cádiz visite al Barcelona en el estadio Camp Nou, rival al que el catracho buscará anotarle por primera vez en su carrera.