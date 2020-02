Álvaro Morales: "El fútbol de Centroamérica es salvaje"

El conocido periodista de ESPN, Álvaro Morales, estuvo pendiente de lo que sucedió con su equipo en el encuentro disputado en el Doroteo López Guamuch.

Después del empate por 1-1 entre Comunicaciones y el América por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, Miguel Herrera se mostró molesto con el árbitro del partido, Jair Marrufo, y esto a Morales no le gustó.

Si bien el comunicador aceptó que Marrufo se equivocó en distintas ocasiones, también consideró que las águilas no deben poner "excusas", y de paso se llevó de encuentro al fútbol de Centroamérica.

"Ayer el América fracasó porque no pudo ganar, y tiene que imponerse a los pésimos arbitrajes, y al futbol rudimentario y salvaje que hay en Centroamérica y el Caribe. No hay excusas en el americanismo, Miguel no te quejes", expresó.



*Declaración desde el minuto 2:05