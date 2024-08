Diriangén de Nicaragua cayó 0-1 contra Club Sport Herediano en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2024, resultado que no sentó bien en los pinoleros, en especial por el técnico José Giaconne que se sintió afectado por el trabajo del árbitro.

Giaconne que es argentino nacionalizado costarricense, no se guardó nada para mostrar su molestia con el trabajo del puertorriqueño José Torres, quien acusó que por sus decisiones su equipo se vio afectado y por ende ocasionó la derrota en la competición.

La crítica al árbitro

“Es muy difícil hablar porque estoy enojado. Para mí este tipo de arbitraje de una organización importante como la Concacaf y con un muchacho que no sabes de qué liga viene. De Puerto Rico, no se sabe si allí hay liga. Alguien pierde credibilidad con este tipo de cosas como las que sucedieron hoy”, dijo Giacone.

“Lamentablemente los factores externos nos afectaron todo el trabajo que hemos hecho. Sin embargo, redundar en esto es echar tierra en algo que está claro. Ahora con la tecnología cualquiera puede ver el penal clarito que no pitaron a nuestro favor. Hubo un remate con dirección al arco, el jugador de Herediano interviene con la mano y el árbitro estaba de frente”, agregó.

“Evidentemente no hicimos el gol, nuestro equipo tuvo varias llegadas. Lo más difícil hoy en el fútbol es lograr esa contundencia, tener la jerarquía para que cada vez que te queda una pelota frente al arco vaya adentro, pero es verdad faltó puntería. En realidad éramos superiores, pero no pudimos hacer el gol en el momento adecuado y después el árbitro intervino en detalles muy puntuales que nos condicionó”, concluyó

El próximo juego de Diriangén

El cacique volverá a jugar en la Copa Centroamericana el jueves 15 de agosto, cuando viaje a Panamá para visitar al San Francisco y contra quien buscará su segundo triunfo para seguir con opciones de clasificar.