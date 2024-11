Escándalo en Real Estelí: Byron Bonilla queda involucrado en un problema judicial previo a la final contra Alajuelense

La final de la Copa Centroamericana está en tablas. El miércoles, Liga Deportiva Alajuelense rescató un empate 1-1 frente a Real Estelí en el partido de ida, por lo que el título se definirá el próximo 4 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica.

Sin embargo, ese mismo día, el Tren del Norte recibió un duro revés cuando se confirmó que el futbolista Henry Niño no podrá salir de Nicaragua por una demanda de pensión alimentaria y existe el riesgo de que se convierta en la primera baja para tan trascendental encuentro.

La orden la emitió Gustavo Osorio Morales, juez primero local penal de Jinotepe y Diriamba, luego de que el volante fuera acusado por su ex pareja de omisión de prestación de alimentos en perjuicio de su hija de 5 años. El monto supera los 4 mil dólares, según La Prensa.

Lo que nadie se esperaba era que Byron Bonilla, una de las figuras del equipo esteliano, tomara postura en la polémica que protagoniza su compañero.

Byron Bonilla se involucra en un problema judicial a días de enfrentar a Alajuelense

Luego de desbordar de forma sensacional por la banda izquierda y asistir a Delis Vargas en el gol que adelantó a Real Estelí ante Alajuelense, Bonilla celebró junto a Henry Niño simulando ser un policía que lo llevaba esposado.

Recordemos que ese mismo día se notificó su retención migratoria debido a su inasistencia a una audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo el 19 de noviembre, alegando compromisos con su equipo.

El seleccionado nicaragüense compartió esta foto a través de historias de Instagram, acompañando una de ellas con un emoji de policía y otra con el sonido de una sirena de policía, que contenía un mensaje ciertamente polémico.

“Pues si yo me llevo preso a Niño porque dice que es verdad que no le va a dar una pensión exagerada a la ex pareja para que le compre los estrenos al novio actual”, escribió Bonilla, añadiendo emojis de aplausos y risas.

¿Cuándo se juega la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2024?

Alajuelense recibirá a Real Estelí este miércoles 4 de diciembre, a partir de las 7:00 p.m. (horario local), en el Estadio Alejandro Morera Soto.

De persistir este marcador, se proclamaría campeón el equipo costarricense por el gol de visita. Mientras que otro 1-1 forzaría los tiempos extra o los penales, en caso de ser necesario. Un 2-2 o una victoria, en cambio, le darían al Tren del Norte su primer título internacional.