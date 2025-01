"Es lo que buscaba": Byron Bonilla confirma su futuro con un mensaje para Real Estelí.

La carrera de Byron Bonilla tuvo un segundo aire en Real Estelí. Debido a su gran rendimiento, se consolidó como la máxima figura y uno de los referentes del equipo nicaragüense, que en los últimos años dio de qué hablar en la Concacaf por sus hazañas frente a los grandes de la región.

Por este motivo, su futuro fue uno de los temas que mayor interés despertó en el actual mercado de fichajes. Especialmente, cuando trascendió que Liga Deportiva Alajuelense y Comunicaciones lo tenían en el radar.

Sin embargo, el propio extremo se encargó de ponerle fin a los rumores este sábado, luego de un amistoso de pretemporada en el cual el Tren del Norte empató 1-1 con Lobos UPNFM de Honduras.

¿Qué dijo Byron Bonilla sobre su futuro?

Byron Bonilla fue contundente cuando le preguntaron desde si sigue o no en Real Estelí: “Hay muchos lugares donde me han tratado bien, pero ahorita tengo mucho compromiso con Real Estelí y me quedo buen rato”, le dijo a El Balón al 10.

De esta forma, le cerró la puerta a la Liga y a Comunicaciones, que fue el que más interés mostró en ficharlo. Incluso le hicieron llegar una oferta al club y Bonilla presentó una contraoferta que el club guatemalteco rechazó, según la información del portal Fútbol Nica.

Por último, el ariete 31 años manifestó su alegría por los elogios hacia el proyecto que él encabeza en Real Estelí: “Me da mucha felicidad, porque eso era lo que buscábamos: estar en boca de la gente pero de buena manera. No queremos siempre perder títulos, pero eso que hablan y lo que dicen de nosotros, los nicaragüenses, quiere decir que vamos por buen camino”.

Este semestre, Bonilla hizo 9 goles en 20 partidos de la Liga Primera. También disputó 10 encuentros en la Copa Centroamericana, aportando 3 tantos y 2 asistencias. Lamentablemente para el Tren, perdió las finales de ambos torneos ante Diriangén y Alajuelense, respectivamente.

Byron Bonilla está cómodo en Real Estelí y no está en sus planes moverse de allí. (Foto: Concacaf)

¿Cuál es el salario de Byron Bonilla en Real Estelí?

Otro de los factores que retuvo a Byron Bonilla en Real Estelí es el económico, pues es uno de los futbolistas mejor pago del plantel. Su salario es de 6.500 dólares, aunque ese monto varía de acuerdo a los bonos por objetivos alcanzados, y tiene contrato hasta 2027.