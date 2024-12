Futuro definido: Byron Bonilla toma una decisión que ilusiona a Alajuelense y Comunicaciones.

A pesar de que no pudo cerrarlo con un título, el año de Byron Bonilla en Real Estelí fue sin duda sobresaliente. Motivo por el cual se empezó a rumorear que varios grandes del fútbol centroamericano habían posado sus ojos en él.

De hecho, diversos reportes posicionaban a Liga Deportiva Alajuelense y Comunicaciones como sus principales pretendientes en el mercado, pero el extremo nicaragüense decidió que se quedará en el Tren del Norte.

Sin embargo, todos aquellos equipos interesados podrán volver a la carga por Bonilla más pronto de lo que se creía.

Byron Bonilla toma una decisión que ilusiona a Alajuelense y Comunicaciones

El periodista Álvaro De La Rocha confirmó a través de “X” que Byron Bonilla tiene seis meses más de contrato con Real Estelí y su intención es cumplirlo. Es decir, en el segundo semestre de 2025 se sentará a negociar, abriéndole una interesante puerta a Alajuelense y Comunicaciones.

Además, según pudo averiguar junto al reportero Ariel Boza, el futbolista de 31 años no recibió una oferta de Olancho FC de Honduras, tal como se había especulado en los últimos días.

¿Qué dijo Byron Bonilla sobre el interés de Alajuelense y Comunicaciones?

Byron Bonilla fue tajante sobre su continuidad en Real Estelí en diálogo con Diario Extra: “Este es un proyecto que va para largo, donde se me toma en cuenta. Yo me debo a ellos. Lo primero es que debe ser algo formal. Aquí me dan muchos beneficios“.

“Lo que te digo es que no, que eso es mentira. Yo no he tenido conversaciones con nadie. No hablado con ninguno“, aseguró a principios de diciembre, aunque luego Comunicaciones lo buscó con ahínco y él presentó una contraoferta que los chapines rechazaron.