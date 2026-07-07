¿Por qué no juega Lautaro Martínez hoy en Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026?

Scaloni mete mano y el 22 de Argentina sale del equipo titular por primera vez en esta Copa del Mundo 2026.

Este martes 7 de julio, Argentina se mide por los octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto. La campeona del mundo viene de sufrir ante Cabo Verde en el tiempo extra tras un 3-2 en el resultado final y tendrá varios cambios para el duelo en Atlanta.

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Uno de los que sale del equipo con respecto al último partido es Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán fue titular en todos los juegos de Argentina hasta el momento, pero Lionel Scaloni decide sacarlo contra los Faraones.

La explicación es por una decisión técnica del entrenador. El Toro no será de la partida porque su rendimiento futbolístico no conformó lo suficiente a Scaloni. Por este motivo, esperará por un lugar en el banco de suplentes para ingresar en la segunda etapa. En los 16avos, el 22 salió antes de los 60 minutos.

ver también Argentina vs. Egipto EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Su reemplazante en el día de hoy es Julián Álvarez. El del Atlético de Madrid, que no suma goles en este Mundial, tendrá su segundo encuentro como titular después de haberlo hecho desde el inicio frente a Jordania, en la tercera jornada de la fase de grupos.

Además de la salida de Lautaro Martínez, Scaloni realizará dos modificaciones más en relación al último partido. Nicolás Tagliafico ingresa por Facundo Medina y Leandro Paredes lo hará por Thiago Almada.

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El once de Argentina para enfrentar a Egipto

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.