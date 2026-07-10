¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Bélgica por los cuartos del Mundial 2026?

Aunque ya no está lesionado, Nico Williams no será titular en el cruce entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que entregará un boleto a semifinales. La Roja llega como una de las grandes candidatas del torneo y enfrente tendrá a unos Diablos Rojos que vienen de golear a Estados Unidos en octavos.

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Una de las situaciones que más puede llamar la atención en la alineación española es la ausencia de Nico Williams. El extremo del Athletic Club no irá desde el arranque ante Bélgica y volverá a esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

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¿Por qué no juega Nico Williams ante Bélgica?

Nico Williams no juega como titular porque perdió terreno en la consideración de Luis de la Fuente durante el Mundial. El extremo comenzó el torneo como suplente y su situación se complicó todavía más después de sufrir una lesión muscular tras una dura infracción de Nicolás De la Cruz en el partido ante Uruguay.

Nico Williams esperará su momento desde el banco de suplentes (Getty Images).

Aunque ya se recuperó de su dolencia y está disponible para el cruce con Bélgica, el tiempo fuera le hizo perder varios entrenamientos importantes. Ese parate terminó pesando en la decisión del cuerpo técnico, que prefirió sostener a otros jugadores que llegan con más continuidad dentro del equipo

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El XI de La Roja, sin Nico Williams

El esquema de Luis de la Fuente viene funcionando con un ataque en el que Lamine Yamal y Alex Baena mantienen su lugar como las principales amenazas por afuera.

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No obstante, Nico Williams puede tener minutos ante Bélgica si el partido lo pide. Su velocidad puede ser clave si España necesita romper una defensa cerrada o aprovechar el desgaste de los laterales belgas en el tramo final.