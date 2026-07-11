¿Por qué no juega Johan Manzambi en Suiza vs. Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026?

Suiza tiene una baja sensible para enfrentar a Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa que definirá al último de los semifinalistas. La Albiceleste llega después de superar a Egipto, mientras que los helvéticos vienen de dejar en el camino a Colombia por penales.

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Del lado suizo, el técnico Murat Yakin no podrá contar con una de sus máximas figuras: Johan Manzambi, el goleador del equipo en la Copa del Mundo con tres anotaciones.

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¿Por qué no juega Johan Manzambi?

Manzambi no juega ante Argentina porque no logró recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda. El atacante ya se había perdido el partido de octavos de final ante Colombia y tampoco llegó en condiciones para disputar los cuartos.

Johan Manzambi se pierde el duelo ante Argentina (Getty Images).

La lesión apareció en el tramo previo al duelo anterior y Suiza decidió no forzar su regreso. Aunque no se trataría de un problema de gravedad, el cuerpo técnico prefirió dejarlo afuera de la convocatoria para evitar un riesgo mayor en un partido de máxima exigencia.

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Una baja clave para Suiza

El delantero venía siendo una de las revelaciones del Mundial y se había transformado en una pieza decisiva para el equipo de Yakin. Con sus tres goles, sigue siendo el máximo anotador de Suiza en el torneo.

Manzambi es una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo (Getty Images).

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Con su baja, Suiza pierde movilidad, gol y una amenaza que venía funcionando bien cerca del área. Ante una Argentina que suele exigir mucho en los duelos individuales, no tener a Manzambi desde el arranque representa un problema importante.

¿Quién reemplaza a Johan Manzambi?

El reemplazante de Manzambi será Breel Embolo, quien aparece como la principal referencia ofensiva de Suiza para enfrentar a Argentina. El delantero tendrá la responsabilidad de ocupar el lugar del goleador helvético y sostener el peso del ataque.

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A su alrededor, Yakin mantendría a Dan Ndoye y Fabian Rieder como acompañantes en los últimos metros. La idea de Suiza será no perder presencia ofensiva pese a la ausencia de Manzambi, aunque el golpe es claro: el equipo se queda sin su máximo goleador justo antes de uno de los partidos más importantes del Mundial.