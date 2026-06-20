¿Quién es el árbitro de Túnez vs. Japón en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de István Kovács

El rumano estará a cargo del juego vital de Túnez vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026.

István Kovács tendrá este sábado una noche imposible de olvidar. El árbitro rumano fue designado para dirigir Túnez vs. Japón, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, y el partido envuelve un valor histórico enorme: será el encuentro número 1000 en la historia de las Copas del Mundo.

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El cruce se disputará en el Estadio Monterrey, en Guadalupe, Nuevo León, y no solo será especial para el torneo. También lo será para la carrera de Kovács, que hará su debut como árbitro principal en un Mundial de mayores.

La FIFA le dio un marco simbólico a la designación. Para este partido, Kovács usará una camiseta especial con detalles dorados y un parche conmemorativo con la leyenda “Match 1,000”, una señal de la importancia histórica del encuentro.

Quién es István Kovács, el árbitro de Túnez vs. Japón

István Kovács es un árbitro rumano de 41 años, nacido en Carei, Rumania, y uno de los jueces europeos con mayor crecimiento en los últimos años.

Es internacional FIFA desde hace más de una década y forma parte del grupo de árbitros de élite de la UEFA. Su carrera fue construyéndose entre el fútbol rumano, las competiciones europeas y torneos internacionales de selecciones.

Su designación para Túnez vs. Japón no aparece solo como un premio simbólico por tratarse del partido 1000. La FIFA lo eligió para un encuentro que también tiene carga competitiva: Japón llega con 1 punto después de empatar ante Países Bajos, mientras que Túnez está obligado a reaccionar tras la goleada sufrida frente a Suecia.

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El árbitro del partido 1000 de la historia de los Mundiales

El dato central de esta designación es histórico: Túnez vs. Japón será el partido número 1000 en la historia de la Copa del Mundo.

La primera edición del torneo se jugó en Uruguay 1930, y casi un siglo después el Mundial llega a una cifra redonda en plena fase de grupos de la edición 2026.

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Para marcar la ocasión, Kovács recibirá un reconocimiento visual dentro del propio partido: una camiseta especial con detalles dorados en las mangas y un parche conmemorativo por el encuentro número 1000.

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No será una noche más. El árbitro rumano no solo dirigirá un partido de grupo; quedará asociado para siempre a una marca histórica del torneo.

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Su debut como árbitro principal en una Copa del Mundo

Aunque ya había formado parte del ambiente mundialista, Túnez vs. Japón será el primer partido de István Kovács como árbitro principal en una Copa del Mundo absoluta.

En Qatar 2022, Kovács integró el equipo arbitral como cuarto árbitro en varios encuentros. Esa experiencia le permitió conocer desde adentro la exigencia de un Mundial: logística, presión, ritmo competitivo y convivencia con selecciones de todas las confederaciones.

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Ahora el salto será distinto. Pasará de acompañar el trabajo arbitral desde la banda a conducir un partido desde el centro del campo, con una carga simbólica y deportiva muy grande.

Un árbitro de finales europeas

Kovács llega a este Mundial con antecedentes muy fuertes en competiciones UEFA. En los últimos años dirigió finales de las tres grandes copas europeas de clubes, un recorrido que lo instaló definitivamente entre los árbitros más importantes del continente.

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Su primera gran final europea fue la Conference League 2022, entre Roma y Feyenoord. Dos años después, UEFA volvió a confiar en él para la final de la Europa League 2024, entre Atalanta y Bayer Leverkusen, disputada en Dublín.

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El salto definitivo llegó en 2025, cuando fue designado como árbitro principal de la final de la Champions League entre PSG e Inter de Milán, en Múnich.

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Ese recorrido explica por qué FIFA lo eligió para un partido con tanta carga simbólica. Kovács no llega al encuentro número 1000 de los Mundiales solo por el valor conmemorativo del cruce: llega con experiencia reciente en finales europeas, planteles de élite y partidos de máxima presión.

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El cuerpo arbitral de Túnez vs. Japón

Árbitro principal: István Kovács (Rumania)

István Kovács (Rumania) Asistente 1: Mihai Marius Marica (Rumania)

Mihai Marius Marica (Rumania) Asistente 2: Ferencz Tunyogi (Rumania)

Ferencz Tunyogi (Rumania) Cuarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica)

Juan Calderón (Costa Rica) VAR: Fedayi San (Suiza)

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