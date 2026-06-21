¿Quién es el árbitro de Nueva Zelanda vs. Egipto en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Omar Al Ali

Omar Al Ali tendrá la responsabilidad del partido clave de Nueva Zelanda vs. Egipto.

Omar Al Ali será el árbitro principal del partido entre Nueva Zelanda y Egipto, este domingo 21 de junio en el Vancouver Stadium, por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026.

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El encuentro llega con un escenario muy parejo. Nueva Zelanda viene de empatar 2-2 ante Irán, mientras que Egipto igualó 1-1 contra Bélgica. Por eso, los dos seleccionados aparecen con 1 punto y necesitan una victoria para acomodarse en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

Para Al Ali también será una designación importante: el juez de Emiratos Árabes Unidos tendrá a cargo un partido con mucho valor dentro de un grupo que comenzó completamente abierto.

Quién es Omar Al Ali, árbitro de Nueva Zelanda vs. Egipto

Omar Mohamed Ahmed Hassan Al Ali es un árbitro de Emiratos Árabes Unidos, nacido el 16 de febrero de 1988 en Sharjah.

A sus 38 años, llega al Mundial 2026 como uno de los representantes asiáticos dentro del cuerpo arbitral del torneo. Su carrera se desarrolló primero en el fútbol emiratí, donde dirige partidos de la UAE Pro League y otras competencias locales.

Su debut en la máxima categoría de Emiratos Árabes Unidos está registrado en 2018, año en el que comenzó a ganar recorrido en partidos de primera división. Desde entonces, fue sumando designaciones en el plano internacional y se consolidó como uno de los árbitros emiratíes con mayor proyección.

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Al Ali también cuenta con antecedentes en torneos continentales de Asia. En los últimos años dirigió partidos de la AFC Champions League, competencias de selecciones y encuentros de eliminación directa. Entre sus antecedentes aparecen finales como la AFC Cup 2024 y la UAE League Cup 2020/21, señales de que ya tuvo experiencia en partidos de alta presión antes de llegar a la Copa del Mundo.

Un árbitro con experiencia internacional

Antes de llegar al Mundial 2026, Omar Al Ali acumuló experiencia en torneos organizados por FIFA y en competencias internacionales.

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Entre sus antecedentes recientes aparecen el Mundial Sub-17 de Indonesia 2023 y el Mundial de Clubes 2025, dos competencias que le dieron roce en escenarios de presión y con equipos de diferentes confederaciones.

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También figura con experiencia en la Copa Asiática y en torneos regionales como el ASEAN Championship, además de sus participaciones en competencias de clubes de la AFC.

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Ese recorrido ayuda a explicar su designación para un cruce mundialista en el que Nueva Zelanda y Egipto buscarán su primera victoria en el torneo.

La presencia de Emiratos Árabes Unidos en el arbitraje mundialista

La designación de Omar Al Ali también sostiene la presencia de Emiratos Árabes Unidos en el arbitraje de Copas del Mundo.

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El país ya tuvo antecedentes importantes en el torneo. Uno de los nombres históricos es Ali Bujsaim, quien dirigió en tres Mundiales consecutivos entre 1994 y 2002.

También hubo presencia emiratí en Rusia 2018, cuando un equipo arbitral de ese país participó en el partido entre Francia y Perú. Ese cuerpo estuvo encabezado por Mohammed Hassan, con Mohammed Al Hammadi y Hassan Al Mahri como asistentes.

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Aunque esos antecedentes no pertenecen directamente a Al Ali, sí explican una continuidad del arbitraje emiratí en la máxima competencia de selecciones.

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Cuerpo arbitral de Nueva Zelanda vs. Egipto

El equipo arbitral para Nueva Zelanda vs. Egipto tendrá presencia asiática en cancha y apoyo sudamericano como cuarto árbitro.

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