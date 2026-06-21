En qué estadio juegan Nueva Zelanda vs. Egipto en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Uno de los escenario más grandes de Canadá albergará Nueva Zelanda vs. Egipto

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 en una de las dos sedes canadienses del torneo: el Vancouver Stadium.

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El recinto es conocido habitualmente como BC Place, uno de los estadios más importantes de Canadá y una sede clave para la Copa del Mundo. Durante el torneo, FIFA lo identifica como Vancouver Stadium.

El estadio está ubicado en el centro de la ciudad, una zona muy reconocida por su cercanía con False Creek y por su conexión con el movimiento deportivo y cultural de Vancouver.

Para Nueva Zelanda, además, será un escenario importante dentro de su recorrido en el grupo: allí buscará sostener el buen arranque que tuvo en el 2-2 frente a Irán. Egipto, por su parte, llega con la posibilidad de dar un paso clave después del empate 1-1 ante Bélgica.

El BC Place, una de las grandes sedes de Canadá

El BC Place fue inaugurado en 1983 y es uno de los estadios más emblemáticos de Canadá. Es la casa de los Vancouver Whitecaps, de la MLS, y de los BC Lions, de la liga canadiense de fútbol americano.

El recinto también tiene historia en torneos FIFA. Fue una de las sedes del Mundial Femenino 2015 y recibió la final de aquella competencia, por lo que ya sabe lo que significa albergar partidos de máxima exposición internacional.

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Una de sus características más reconocibles es su techo retráctil, que le permite adaptarse a distintas condiciones climáticas. Esa estructura puede ser importante en una ciudad como Vancouver, donde el clima suele cambiar con rapidez.

Capacidad del Vancouver Stadium

El Vancouver Stadium tiene una capacidad cercana a los 54.000 espectadores para el Mundial 2026.

Ese aforo lo convierte en una de las sedes relevantes del torneo en Canadá. Además, Vancouver recibirá siete partidos durante la Copa del Mundo, incluidos cinco de fase de grupos y dos cruces de eliminación directa.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Vancouver Stadium

El Vancouver Stadium será sede de cinco partidos de fase de grupos, un encuentro de 16avos de final y un partido de octavos de final.

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Estos son los partidos programados en Vancouver:

Australia 2-0 Turquía — 13 de junio, Grupo D.

— 13 de junio, Grupo D. Canadá 6-0 Qatar — 18 de junio, Grupo B.

— 18 de junio, Grupo B. Nueva Zelanda vs. Egipto — 21 de junio, Grupo G.

— 21 de junio, Grupo G. Suiza vs. Canadá — 24 de junio, Grupo B.

— 24 de junio, Grupo B. Nueva Zelanda vs. Bélgica — 26 de junio, Grupo G.

— 26 de junio, Grupo G. 16avos de final: 2 de julio.

2 de julio. Octavos de final: 7 de julio.

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Para Nueva Zelanda, Vancouver será una sede central en este Mundial: jugará allí dos partidos de la fase de grupos, primero ante Egipto y luego frente a Bélgica.

Cómo estará el clima para Nueva Zelanda vs. Egipto

El partido se jugará por la tarde en Vancouver, una ciudad que suele tener condiciones más frescas que varias de las sedes estadounidenses y mexicanas del Mundial.

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Para este domingo se espera una jornada agradable, con cielo mayormente soleado y una temperatura cercana a los 24°C al momento del encuentro.

En cualquier caso, el impacto del clima puede ser menor que en otros estadios porque el BC Place cuenta con techo retráctil. Si el recinto se mantiene cerrado o parcialmente cubierto, las condiciones internas pueden ser más estables para jugadores y espectadores.

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Datos de Nueva Zelanda vs. Egipto

Partido: Nueva Zelanda vs. Egipto.

Nueva Zelanda vs. Egipto. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Fecha: domingo 21 de junio.

domingo 21 de junio. Ciudad: Vancouver, Columbia Británica.

Vancouver, Columbia Británica. Estadio: BC Place / Vancouver Stadium.

BC Place / Vancouver Stadium. Capacidad: cerca de 54.000 espectadores.

cerca de 54.000 espectadores. Clima estimado: mayormente soleado, cerca de 24°C al inicio del partido.