Cuántos jugadores “extranjeros” tiene México en el Mundial 2026: quiénes son y dónde nacieron

Los mexicanos buscarán ayudarse de sus nacionalizados para eliminar a Inglaterra

México juega el Mundial 2026 en casa y lo hace con una convocatoria que mezcla historia, renovación y varios casos particulares. En la lista de 26 jugadores de Javier Aguirre aparecen futbolistas nacidos en territorio mexicano, pero también un grupo de convocados que llegó al Tri desde otros países de origen.

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En total, México tiene 5 jugadores nacidos fuera del país en el Mundial 2026. Se trata de Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Santiago Giménez, Obed Vargas y Brian Gutiérrez, cinco historias distintas dentro de una selección que busca hacer historia ante su gente.

México también tiene jugadores nacidos fuera del país

El caso de México es especial porque no todos los futbolistas nacidos fuera llegan por el mismo camino. Algunos son naturalizados, otros son binacionales y otros crecieron futbolísticamente en México desde muy chicos.

El ejemplo más fuerte por presente es Julián Quiñones, nacido en Colombia y convertido en una de las figuras ofensivas del Tri en este Mundial. También aparece Álvaro Fidalgo, nacido en España, que construyó buena parte de su carrera en la Liga MX antes de representar a México.

A ellos se suman Santiago Giménez, nacido en Argentina pero formado futbolísticamente en México; Obed Vargas, nacido en Estados Unidos y de raíces mexicanas; y Brian Gutiérrez, también nacido en territorio estadounidense y vinculado a México por su origen familiar.

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Los 5 jugadores de México que nacieron fuera del país

Estos son los futbolistas de México convocados al Mundial 2026 que nacieron en el extranjero:

Álvaro Fidalgo — España

— España Julián Quiñones — Colombia

— Colombia Santiago Giménez — Argentina

— Argentina Obed Vargas — Estados Unidos

— Estados Unidos Brian Gutiérrez — Estados Unidos

Los 21 jugadores de México que nacieron en el país

La mayoría del plantel mexicano nació en territorio nacional. Estos son los 21 convocados del Tri que nacieron en México:

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Carlos Acevedo

Guillermo Ochoa

Raúl Rangel

Israel Reyes

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Edson Álvarez

Luis Chávez

Erik Lira

Luis Romo

Gilberto Mora

César Huerta

Orbelín Pineda

Alexis Vega

Armando González

Raúl Jiménez

Roberto Alvarado

Guillermo Martínez

Este grupo sostiene la base principal de una selección que combina jugadores de la Liga MX, futbolistas en Europa, referentes de experiencia y nombres jóvenes que ganaron peso durante el ciclo de Javier Aguirre.

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Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Santiago Giménez: tres casos distintos

Entre los nacidos fuera, Álvaro Fidalgo representa uno de los casos más llamativos. El mediocampista nació en España, se consolidó en México durante su etapa en América y terminó eligiendo al Tri para competir a nivel internacional.

Julián Quiñones nació en Colombia y se naturalizó mexicano después de una larga trayectoria en el fútbol azteca. Su peso en la convocatoria es enorme: llegó al Mundial como una de las cartas ofensivas más importantes de Javier Aguirre.

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Santiago Giménez, por su parte, nació en Argentina, pero su historia está profundamente ligada a México. Se formó en Cruz Azul, donde jugó su padre, representó al Tri desde joven y se convirtió en uno de los delanteros más importantes de esta generación mexicana.

Obed Vargas y Brian Gutiérrez, los nacidos en Estados Unidos

Los otros dos casos son Obed Vargas y Brian Gutiérrez, ambos nacidos en Estados Unidos.

Vargas nació en Alaska y representa a México a partir de sus raíces familiares. Su caso refleja una realidad cada vez más común en la región: futbolistas nacidos en Estados Unidos, pero con vínculos familiares y culturales muy fuertes con México.

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Brian Gutiérrez nació en Illinois y también tiene raíces mexicanas. Tras desarrollarse en el fútbol estadounidense, terminó integrándose al proyecto del Tri y formando parte de una lista mundialista que combina identidad local con talento binacional.

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Datos clave

México tiene 5 jugadores nacidos fuera del país en el Mundial 2026.

en el Mundial 2026. Los nacidos fuera son Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Santiago Giménez, Obed Vargas y Brian Gutiérrez .

. Fidalgo nació en España , Quiñones en Colombia y Giménez en Argentina .

, Quiñones en y Giménez en . Obed Vargas y Brian Gutiérrez nacieron en Estados Unidos .

. Los otros 21 convocados nacieron en México.