¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Drew Fischer

Argentina tiene un rival accesible para poder avanzar de ronda, pero todo dependerá de ellos en el Mundial 2026.

Drew Fischer será el árbitro principal del partido entre Argentina y Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este viernes 3 de julio en el Miami Stadium, nombre FIFA del Hard Rock Stadium.

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La designación pone a un juez canadiense al frente de un cruce con enorme diferencia de contexto: Argentina llega como campeona del mundo, líder de grupo y candidata al título; Cabo Verde aparece como la revelación del torneo, invicta y con una historia inesperada en su primera Copa del Mundo.

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Para Fischer, el partido tendrá una exigencia especial. No solo por la presencia de Messi y el peso de Argentina, sino también por la posibilidad de que Cabo Verde plantee un partido cerrado, físico y de mucha resistencia.

Quién es Drew Fischer, árbitro de Argentina vs. Cabo Verde

Drew Fischer es un árbitro canadiense nacido el 10 de julio de 1980 en Calgary, Canadá. Es internacional FIFA desde 2015 y dirige en la Major League Soccer.

Su carrera se desarrolló principalmente en el fútbol norteamericano. Con el paso de los años se consolidó como uno de los árbitros más experimentados de la MLS, con presencia en partidos de alta tensión, finales, torneos de Concacaf y competencias internacionales.

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Fischer también tiene un perfil particular fuera del campo. Estudió Física en la Universidad de Calgary, lo que le dio una identidad distinta dentro del arbitraje canadiense.

Antes de esta Copa del Mundo ya había tenido participación en torneos FIFA y Concacaf. Fue parte del cuerpo arbitral de Qatar 2022 como VAR y luego llegó al Mundial 2026 como árbitro principal, un salto importante dentro de su carrera internacional.

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Antecedentes internacionales de Drew Fischer

Drew Fischer llegó al Mundial 2026 con experiencia en distintos roles.

Antes de esta edición, participó como árbitro o integrante del equipo arbitral en torneos de Concacaf, competiciones de clubes, fútbol femenino internacional y encuentros FIFA. También tuvo un antecedente fuerte en el Mundial 2022, donde trabajó como VAR.

En el Mundial 2026, Fischer ya tuvo actividad antes de Argentina vs. Cabo Verde. Dirigió Francia vs. Iraq, por el Grupo I, y luego estuvo a cargo de Croacia vs. Ghana, por el Grupo L.

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El cruce entre argentinos y caboverdianos será su primera designación en una fase eliminatoria de esta Copa del Mundo. La exigencia sube: una cosa es administrar partidos de grupo y otra muy distinta dirigir un mata-mata con el campeón vigente en cancha.

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Por qué Argentina vs. Cabo Verde puede exigir al árbitro

El partido puede tener una dinámica muy clara desde el inicio.

Argentina intentará asumir el control, circular la pelota y obligar a Cabo Verde a defender cerca de su área. Si el equipo africano se repliega, Fischer deberá estar atento a contactos en zona de definición, agarrones, posibles penales y protestas por cada acción dividida.

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Cabo Verde, por su parte, puede buscar un partido de máxima concentración defensiva. En la fase de grupos sostuvo tres empates y encontró en el orden su mejor herramienta. Ese plan puede llevar el cruce a un terreno de faltas tácticas, interrupciones y duelos físicos.

Para Fischer, la clave será sostener un criterio parejo. Tendrá que dejar jugar cuando el contacto sea normal, pero cortar rápido si el partido empieza a cargarse de protestas o entradas al límite.

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Cuerpo arbitral de Argentina vs. Cabo Verde

Árbitro principal: Drew Fischer (Canadá).

Drew Fischer (Canadá). Asistente 1: Michael Barwegen (Canadá).

Michael Barwegen (Canadá). Asistente 2: Lyes Arfa (Canadá).

Lyes Arfa (Canadá). Cuarta árbitra: Katia García (México).

Katia García (México). VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos).