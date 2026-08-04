Cuándo fue la última vez que Costa Rica jugó un Mundial Sub-20

Este martes, Costa Rica se juega la clasificación al Mundial Sub-20 contra Haití.

Costa Rica está a una victoria de regresar al Mundial Sub-20 después de una prolongada ausencia. La Sele enfrentará este martes 4 de agosto a Haití por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

Publicidad

El ganador del partido avanzará a las semifinales y obtendrá uno de los cuatro boletos de la región para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. Para Costa Rica, el triunfo significaría volver al torneo exactamente una década después de su última participación.

ver también La IA predice si Costa Rica y Guatemala clasificarán al Mundial Sub-20 de 2027

La última clasificación de Costa Rica fue para el Mundial Sub-20 de 2017

Costa Rica consiguió por última vez el boleto mundialista en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2017, que se disputó en territorio costarricense.

La Sele avanzó desde la primera fase y posteriormente terminó segunda de su triangular clasificatorio, detrás de Honduras y por encima de Panamá. De esa manera, obtuvo uno de los cuatro cupos regionales para el Mundial de Corea del Sur.

Estados Unidos, Honduras y México completaron la representación de Concacaf en aquella edición.

Cómo le fue a Costa Rica en el Mundial Sub-20 de 2017

Costa Rica integró el Grupo C junto con Zambia, Portugal e Irán. El equipo tico consiguió cuatro puntos y avanzó a los octavos de final como uno de los mejores terceros.

Publicidad

Estos fueron sus resultados:

Irán 1-0 Costa Rica

Costa Rica 1-1 Portugal

Costa Rica 1-0 Zambia

La victoria sobre Zambia en la última jornada fue decisiva para asegurar el pase a la ronda eliminatoria.

Publicidad

En los octavos de final, Costa Rica perdió 2-1 contra Inglaterra, selección que posteriormente se proclamó campeona mundial al derrotar a Venezuela en la final.

Cuántos Mundiales Sub-20 jugó Costa Rica

Costa Rica participó en nueve ediciones de la Copa Mundial Sub-20:

Arabia Saudita 1989

Qatar 1995

Malasia 1997

Nigeria 1999

Argentina 2001

Canadá 2007

Egipto 2009

Colombia 2011

Corea del Sur 2017

Publicidad

ver también Costa Rica vs. Haití: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido decisivo por el Premundial Sub-20

Su mejor actuación se produjo en Egipto 2009, cuando terminó en el cuarto lugar. La Sele cayó ante Brasil en semifinales y posteriormente perdió con Hungría por penales en el partido por el tercer puesto.

Cuántos años lleva Costa Rica sin jugar el Mundial Sub-20

Después de Corea del Sur 2017, Costa Rica no consiguió clasificarse a las ediciones de:

Polonia 2019

Argentina 2023

Chile 2025

Publicidad

El Mundial que debía disputarse en Indonesia durante 2021 fue cancelado debido a la pandemia, por lo que no hubo competencia en ese año.

Una clasificación para Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 terminaría con una ausencia de diez años entre participaciones y le permitiría a Costa Rica disputar el décimo Mundial Sub-20 de su historia.

Publicidad

Qué necesita Costa Rica para volver al Mundial Sub-20

La cuenta frente a Haití es directa: Costa Rica debe ganar su partido de cuartos de final.

Si gana: clasifica al Mundial Sub-20 de 2027 y avanza a las semifinales.

clasifica al Mundial Sub-20 de 2027 y avanza a las semifinales. Si pierde: queda eliminada del Premundial.

queda eliminada del Premundial. Si empata en los 90 minutos: el encuentro continuará con tiempo suplementario y, de mantenerse la igualdad, se definirá por penales.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final serán los representantes de Concacaf en la próxima Copa Mundial. Por eso, Costa Rica no depende de otros resultados ni tendrá otra oportunidad dentro del torneo.

Publicidad

Costa Rica busca terminar una sequía de diez años

La Sele llega al partido decisivo después de terminar segunda del Grupo B con seis puntos. Venció a Guatemala y Antigua y Barbuda, mientras que su única derrota fue contra México.

Haití también sumó seis unidades en la primera fase, producto de sus victorias sobre Cuba y El Salvador. El cruce se presenta equilibrado, pero para Costa Rica tiene un significado histórico: ganar representará volver al Mundial Sub-20 una década después de Corea del Sur 2017.

Publicidad

En síntesis