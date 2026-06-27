Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde contra Colombia por el Grupo K del Mundial 2026

Portugal cierra este sábado su participación en el Grupo K del Mundial 2026 ante Colombia, en un partido que definirá el primer puesto de la zona y puede modificar el camino de ambos hacia los 16avos de final.

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El equipo de Roberto Martínez llega con 4 puntos, después de empatar 1-1 contra Congo y golear 5-0 a Uzbekistán. El conjunto de Néstor Lorenzo, por su parte, es líder con 6 unidades, tras ganarle 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a Congo.

El encuentro se jugará en el Miami Stadium, nombre FIFA del Hard Rock Stadium, y en simultáneo se disputará Congo vs. Uzbekistán en Atlanta. Portugal ya está muy bien perfilado, pero todavía puede terminar primero, segundo o incluso tercero según los resultados.

Qué pasa si Portugal le gana a Colombia

Si Portugal le gana a Colombia, llegará a 7 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026 como primero del Grupo K.

La victoria le permite superar a Colombia, que quedaría con 6 unidades, y cerrar la fase de grupos con una señal fuerte después del empate en el debut. Además, dejaría sin efecto cualquier cálculo con Congo, que como máximo puede llegar a 4 puntos.

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Para Portugal, ganar tiene doble valor: asegura el liderazgo y evita un cruce potencialmente más incómodo en la siguiente ronda. También confirmaría la reacción del equipo tras el 1-1 inicial contra Congo.

Qué pasa si Portugal empata contra Colombia

Si Portugal empata contra Colombia, terminará la fase de grupos con 5 puntos y se clasificará de manera directa a los 16avos de final.

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El empate lo dejará segundo del Grupo K, detrás de Colombia, que llegará a 7 unidades y conservará el primer lugar. Congo ya no podrá alcanzar a Portugal, incluso si vence a Uzbekistán en el otro partido.

Para los portugueses, igualar no sería un mal resultado desde el punto de vista clasificatorio. El problema es que no les alcanzaría para ganar el grupo y podría llevarlos a un camino más exigente en la fase eliminatoria.

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Qué pasa si Portugal pierde contra Colombia

Si Portugal pierde contra Colombia, se quedará con 4 puntos.

Ese resultado no lo elimina: con 4 unidades, Portugal ya tiene asegurado al menos un lugar entre los mejores terceros del Mundial 2026. La duda será si termina segundo o tercero del Grupo K.

Si Congo no le gana a Uzbekistán, Portugal quedará segundo y avanzará directamente, detrás de Colombia. Pero si Congo vence a Uzbekistán, ambos equipos terminarán con 4 puntos y el segundo lugar se resolverá por criterios de desempate.

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Allí Portugal llega con una ventaja importante por su diferencia de gol, gracias al 5-0 contra Uzbekistán. Sin embargo, una derrota amplia ante Colombia y una victoria fuerte de Congo podrían reducir esa distancia.

Por eso, perder no dejaría a Portugal fuera del Mundial, pero sí podría sacarlo del segundo puesto y mandarlo a la tabla de terceros. Sería un cierre incómodo para una selección que llegó a la última fecha con chances de ganar el grupo.

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Tabla de posiciones del Grupo K

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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En resumen

Si Portugal gana, llega a 7 puntos, supera a Colombia y se clasifica como primero del Grupo K.

Si Portugal empata, llega a 5 puntos, se clasifica como segundo y Colombia termina primera.

Si Portugal pierde, queda con 4 puntos y se clasifica al menos como uno de los mejores terceros. Puede terminar segundo si Congo no gana o si los criterios de desempate lo favorecen.