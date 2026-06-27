¿Quién es el árbitro de Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Alireza Faghani

Portugal y Colombia buscarán el resultado que les de el liderato de la tabla.

Alireza Faghani será el árbitro principal del partido entre Portugal y Colombia, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se jugará este sábado 27 de junio en el Miami Stadium, nombre FIFA del Hard Rock Stadium.

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La designación pone a uno de los árbitros más experimentados del torneo al frente de un partido decisivo por el primer puesto del grupo. Colombia llega con 6 puntos y Portugal con 4, por lo que ambos tienen margen de clasificación, pero no el mismo objetivo: los colombianos quieren sostener la cima y los portugueses necesitan ganar para arrebatársela.

El duelo puede ser exigente para el juez por el ritmo, la temperatura y el peso de los nombres. Portugal tiene a Cristiano Ronaldo como foco competitivo y mediático, mientras que Colombia llega con confianza, apoyo fuerte en Miami y una selección acostumbrada a partidos intensos.

Quién es Alireza Faghani, árbitro de Portugal vs. Colombia

Alireza Faghani nació el 21 de marzo de 1978 en Kashmar, Irán, y es internacional FIFA desde 2008. Aunque inició su carrera representando al arbitraje iraní, desde hace años vive en Australia y actualmente compite internacionalmente bajo bandera de ese país.

Faghani es uno de los árbitros asiáticos más reconocidos de las últimas décadas. Dirigió en ligas de Irán, en la A-League de Australia, en torneos de la AFC y en varias competiciones FIFA.

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Su recorrido incluye partidos de alto perfil como la final de la Copa Asiática 2015, la final del Mundial de Clubes 2015 y la final olímpica masculina de Río 2016. También fue elegido para dirigir en Mundiales, Copa Confederaciones, Copa Asiática y Mundial de Clubes.

Para Portugal vs. Colombia, tendrá un partido donde será clave el manejo de la intensidad. El equipo de Néstor Lorenzo puede intentar presionar y acelerar en transiciones, mientras que el de Roberto Martínez buscará imponer jerarquía, controlar la pelota y llegar al área con muchos futbolistas.

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Antecedentes internacionales de Alireza Faghani

Alireza Faghani tiene experiencia mundialista de sobra.

En el Mundial 2018, dirigió partidos importantes, incluido el recordado Francia vs. Argentina de octavos de final, que terminó 4-3 para los franceses. También estuvo a cargo del partido por el tercer puesto entre Bélgica e Inglaterra.

En Qatar 2022, volvió a ser parte del grupo arbitral del Mundial y dirigió encuentros de fase de grupos. Su presencia en 2026 confirma una carrera sostenida durante varios ciclos mundialistas.

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En esta Copa, Faghani ya tuvo actividad antes de ser designado para Portugal vs. Colombia: dirigió Francia vs. Senegal, por el Grupo I, en el New York New Jersey Stadium.

El cruce entre portugueses y colombianos será otro partido de alta exposición para un árbitro acostumbrado a escenarios grandes y planteles con figuras de elite.

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Por qué Portugal vs. Colombia puede exigir al árbitro

El partido puede tener mucha velocidad y duelos individuales fuertes.

Portugal necesita ganar para ser primero del grupo. Eso puede llevarlo a asumir más riesgos, adelantar líneas y buscar asociaciones cerca del área colombiana. En ese contexto, cada contacto sobre Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes o los delanteros portugueses puede generar reclamos.

Colombia, en cambio, tiene la ventaja de la tabla. Con un empate se queda con el primer puesto, por lo que puede jugar con mayor paciencia, alternar presión alta con bloque medio y explotar los espacios que deje Portugal.

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Para Faghani, la clave será sostener un criterio claro en las faltas tácticas, las protestas y los duelos cerca del área. También deberá manejar el ritmo en un partido que puede estar atravesado por el calor de Miami y por el cansancio de la tercera fecha.

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Cuerpo arbitral de Portugal vs. Colombia

El equipo arbitral de Portugal vs. Colombia tendrá conducción australiana y apoyo centroamericano en las funciones complementarias.

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