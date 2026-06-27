En qué estadio juegan Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Portugal y Colombia se enfrentan este sábado 27 de junio por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026, en un partido directo por el primer lugar de la zona.

Publicidad

ver también Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000 tras marcar en Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

El encuentro se jugará en el Miami Stadium, nombre FIFA del Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida. Es una de las sedes estadounidenses del torneo y un estadio con mucha experiencia en grandes eventos deportivos, desde la NFL hasta finales internacionales, torneos de tenis, Fórmula 1 y partidos de selecciones.

Colombia llega con puntaje ideal, después de ganarle a Uzbekistán y a Congo. Portugal, en cambio, suma 4 puntos, tras empatar en el debut con los congoleños y golear a los uzbekos en la segunda fecha. Por eso, el cruce tiene un premio claro: definir quién queda mejor ubicado para los 16avos de final.

Dónde juegan Portugal vs. Colombia

El partido entre Portugal y Colombia se disputará en el Miami Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Hard Rock Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Miami Gardens, al norte de Miami, en una zona conectada con el área metropolitana del sur de Florida. Es la casa de los Miami Dolphins, de la NFL, y también recibe partidos de los Miami Hurricanes, del fútbol americano universitario.

Publicidad

Para Portugal vs. Colombia, la sede tiene un condimento extra: Miami cuenta con una comunidad colombiana muy numerosa, por lo que la selección de Néstor Lorenzo puede sentirse bastante acompañada en las tribunas. Del otro lado estará Portugal, con Cristiano Ronaldo como uno de los grandes focos de atención del torneo.

Miami Stadium, una sede marcada por el calor y el fútbol internacional

El Hard Rock Stadium fue inaugurado en 1987 y tuvo varias renovaciones importantes, especialmente en la última década, para modernizar tribunas, accesos, zonas premium y experiencia de los espectadores.

Publicidad

Una de sus características principales es su cubierta parcial. No es un estadio cerrado ni tiene techo retráctil, pero sí cuenta con una estructura que cubre buena parte de las tribunas y ofrece sombra a muchos sectores. El campo de juego, en cambio, queda expuesto a las condiciones climáticas.

Ese punto no es menor para el Mundial. Miami suele tener temperaturas altas, humedad fuerte y posibilidad de tormentas en esta época del año. Para un partido como Portugal vs. Colombia, el calor puede influir en el ritmo, en la presión y en la administración física de los equipos.

Publicidad

A diferencia de otros estadios de la NFL que debieron cambiar su superficie, el Miami Stadium ya utiliza césped natural, por lo que el campo se adapta mejor a las exigencias del fútbol. Además, el estadio ya recibió partidos internacionales, Copa América, encuentros de clubes europeos y eventos de FIFA, por lo que no llega al Mundial como una sede improvisada.

Capacidad del Miami Stadium para el Mundial 2026

El Miami Stadium tiene una capacidad cercana a los 65.000 espectadores para el Mundial 2026, aunque el aforo puede variar según la configuración FIFA de cada partido.

Publicidad

Esa cifra lo ubica por debajo de recintos gigantes como el MetLife Stadium o el AT&T Stadium, pero sigue siendo una sede de enorme peso por su infraestructura, ubicación y experiencia en eventos de primer nivel.

El estadio ha recibido Super Bowls, partidos de fútbol internacional, encuentros de la Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025, el Miami Open de tenis y hasta el entorno del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Esa versatilidad explica por qué fue elegido como una de las sedes fuertes del torneo.

Publicidad

Para Portugal vs. Colombia, el marco puede ser muy intenso. Colombia llega con seis puntos y con el empuje de una hinchada que suele movilizarse fuerte en Estados Unidos. Portugal, por su parte, tiene la obligación de responder ante un rival directo y con la presión adicional de no perder terreno antes de los cruces.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Miami Stadium

El Miami Stadium recibe siete partidos en el Mundial 2026, incluidos cuatro de fase de grupos, un cruce de 16avos de final, un partido de cuartos de final y el encuentro por el tercer puesto.

Publicidad

Los partidos programados en esta sede son:

Arabia Saudita 1-1 Uruguay — Grupo H, 15 de junio.

— Grupo H, 15 de junio. Uruguay 2-2 Cabo Verde — Grupo H, 21 de junio.

— Grupo H, 21 de junio. Escocia 0-3 Brasil — Grupo C, 24 de junio.

— Grupo C, 24 de junio. Portugal vs. Colombia — Grupo K, 27 de junio.

— Grupo K, 27 de junio. 16avos de final — 3 de julio.

— 3 de julio. Cuartos de final — 11 de julio.

— 11 de julio. Tercer puesto — 18 de julio.

Colombia quiere cerrar una fase de grupos perfecta

Colombia llega a la última fecha con 6 puntos y la clasificación asegurada.

El equipo de Néstor Lorenzo venció 3-1 a Uzbekistán en su debut y luego derrotó 1-0 a Congo, resultados que lo dejaron como líder del Grupo K antes del cierre.

Publicidad

Ante Portugal, Colombia buscará algo más que defender la punta: puede terminar con puntaje ideal, ganar confianza ante una potencia europea y llegar a los 16avos de final con una señal fuerte para el resto del torneo.

Portugal va por el primer puesto

Portugal llega con 4 puntos y también tiene muy encaminada su clasificación.

El equipo de Roberto Martínez empató 1-1 contra Congo en la primera fecha y después goleó 5-0 a Uzbekistán, resultado que mejoró mucho su diferencia de gol y le permitió llegar con chances de pelear la cima.

Publicidad

Para quedarse con el primer puesto, Portugal necesita ganarle a Colombia. Un empate lo dejaría segundo. Una derrota podría abrir una pelea por el segundo lugar si Congo supera a Uzbekistán.

ver también Portugal 5-0 Uzbekistán: resumen y goles de los lusos con doblete de Cristiano Ronaldo incluido

Datos de Portugal vs. Colombia

Partido: Portugal vs. Colombia.

Portugal vs. Colombia. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: K.

K. Fecha: sábado 27 de junio.

sábado 27 de junio. Ciudad: Miami Gardens, Florida.

Miami Gardens, Florida. Estadio: Hard Rock Stadium / Miami Stadium.

Hard Rock Stadium / Miami Stadium. Capacidad: cerca de 65.000 espectadores.

cerca de 65.000 espectadores. Contexto: Colombia llega líder con 6 puntos; Portugal suma 4 y necesita ganar para quedarse con el primer lugar.