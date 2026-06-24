Qué pasa si Bosnia y Herzegovina gana, empata o pierde contra Qatar por el Grupo B del Mundial 2026

El panorama del grupo llega partido en dos: Canadá y Suiza están arriba con 4 puntos, mientras que Bosnia y Herzegovina y Qatar aparecen con 1 unidad.

Bosnia y Herzegovina juega este miércoles un partido decisivo ante Qatar por la última fecha del Grupo B del Mundial 2026. El equipo europeo llega con 1 punto y necesita ganar para sostener sus chances de avanzar a los 16avos de final.

El encuentro se disputará en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field, y se jugará en simultáneo con Canadá vs. Suiza, el otro partido de la zona.

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El panorama del grupo llega partido en dos: Canadá y Suiza están arriba con 4 puntos, mientras que Bosnia y Herzegovina y Qatar aparecen con 1 unidad. Por eso, el cruce en Seattle será una final para los dos equipos que todavía buscan meterse en la pelea.

Qué pasa si Bosnia y Herzegovina le gana a Qatar

Si Bosnia y Herzegovina le gana a Qatar, llegará a 4 puntos y seguirá con chances de clasificar.

La victoria es el único resultado que le permite al equipo europeo meterse de lleno en la pelea. En ese escenario, Qatar quedará con 1 punto y ya no podrá superar a Bosnia en la tabla.

De todos modos, Bosnia no dependerá únicamente de su triunfo. También deberá mirar lo que ocurra entre Canadá y Suiza, que llegan con 4 unidades y juegan entre sí al mismo tiempo.

Si Canadá y Suiza empatan, ambos llegarán a 5 puntos y Bosnia quedará tercera con 4. En ese caso, su clasificación dependerá de la tabla de mejores terceros.

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Si hay un ganador entre Canadá y Suiza, el perdedor se quedará con 4 puntos, la misma cantidad que podría alcanzar Bosnia. Ahí entrarían en juego los criterios de desempate para definir quién termina segundo y quién queda tercero.

Por eso, ganar no le asegura automáticamente la clasificación, pero sí es el resultado que necesita para seguir con vida.

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Qué pasa si Bosnia y Herzegovina empata contra Qatar

Si Bosnia y Herzegovina empata contra Qatar, terminará el grupo con 2 puntos.

Ese resultado la dejará sin posibilidades de terminar entre los dos primeros del Grupo B, porque Canadá y Suiza ya tienen 4 puntos antes de jugar la última fecha.

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El empate tampoco parece un resultado fuerte para pelear como uno de los mejores terceros. Con solo 2 unidades, Bosnia quedaría muy condicionada frente a otros terceros de la fase de grupos.

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Para el equipo europeo, igualar ante Qatar sería una oportunidad perdida. Después del empate inicial ante Canadá, necesitaba llegar al cierre con margen, pero la derrota frente a Suiza lo obligó a buscar una victoria en la última jornada.

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Qué pasa si Bosnia y Herzegovina pierde contra Qatar

Si Bosnia y Herzegovina pierde contra Qatar, quedará eliminada del Mundial 2026.

La derrota la dejará con 1 punto después de tres partidos y sin ninguna posibilidad de meterse entre los dos primeros. Qatar, en cambio, subirá a 4 puntos y pasará a tener chances de clasificación.

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Ese escenario sería un golpe duro para Bosnia, que había comenzado el torneo con un empate valioso ante Canadá, pero luego quedó muy complicada tras perder 4-1 contra Suiza.

Perder contra Qatar cerraría definitivamente su camino en la Copa del Mundo. La selección europea terminaría la fase de grupos sin triunfos y con una campaña que fue de mayor a menor.

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Tabla de posiciones del Grupo B

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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

El Grupo B puede tener escenarios de empate en puntos, especialmente si Bosnia y Herzegovina vence a Qatar y el partido entre Canadá y Suiza tiene un ganador.

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Si dos o más selecciones terminan igualadas, FIFA aplica criterios de desempate para ordenar la tabla.

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

en los partidos entre los equipos empatados. Diferencia de gol en esos partidos.

en esos partidos. Goles convertidos en esos partidos.

en esos partidos. Diferencia de gol general del grupo.

del grupo. Goles convertidos en todo el grupo.

en todo el grupo. Conducta deportiva .

. Ranking FIFA.

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En resumen

Si Bosnia y Herzegovina gana, llegará a 4 puntos y seguirá con chances de clasificar, aunque dependerá de lo que ocurra entre Canadá y Suiza y de los desempates.

Si Bosnia y Herzegovina empata, terminará con 2 puntos y quedará prácticamente sin opciones de avanzar.

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Si Bosnia y Herzegovina pierde, quedará eliminada del Mundial 2026, mientras que Qatar pasará a tener posibilidades de clasificación.