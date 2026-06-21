Por qué tantos apellidos de Arabia Saudita empiezan con “Al-” en el Mundial 2026: qué significa en árabe

La formación de Arabia Saudita en el Mundial 2026 despertó una pregunta repetida entre los fanáticos: por qué tantos futbolistas saudíes llevan “Al-” al comienzo del apellido.

Durante la participación de Arabia Saudita en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, muchos fanáticos del fútbol terminan haciéndose la misma pregunta: ¿por qué los apellidos de la vasta mayoría de los jugadores saudíes comienzan con el prefijo “Al-”?

La formación para el duelo ante España ofrece varios ejemplos a simple vista: Mohammed Al-Owais, Salem Al-Dawsari, Nasser Al-Dawsari, Hassan Al-Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi o Firas Al-Buraikan.

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Este fenómeno, además, se extiende mucho más allá de los antropónimos. Dentro del fútbol también aparece en los nombres de clubes de la primera división saudí y de otras ligas árabes. Al-Hilal y Al-Nassr son los casos más representativos por su peso internacional, pero el patrón se repite en muchos equipos, ciudades, instituciones, empresas y topónimos. La razón está en una de las partículas más comunes del árabe.

Qué significa “Al-” en árabe

“Al-” corresponde al artículo definido árabe ال, que suele traducirse como “el” o “la”. En español se usa como artículo separado, pero en árabe va unido a la palabra que acompaña.

Por eso, cuando un nombre árabe se pasa al alfabeto latino, muchas veces aparece escrito como “Al-” seguido del apellido, del lugar o del nombre propio de una institución.

El alfabeto árabe (Mosalingua).

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En el caso de los futbolistas saudíes, ese “Al-” puede formar parte de un apellido familiar o tribal. En la práctica, para el uso deportivo internacional funcionan como apellidos, aunque su construcción viene de una lógica lingüística distinta a la de los nombres occidentales.

Abdulelah Al-Amri protestando su amonestación en el debut de Arabia Saudita ante Uruguay (Getty Images).

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La confusión aparece porque, al leer una planilla de Arabia Saudita, el “Al-” se repite muchas veces y parece que todos comparten un mismo inicio de apellido. En realidad, la parte relevante viene después: Dawsari, Harbi, Amri, Owais, Buraikan, Tambakti.

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Por qué también aparece en clubes como Al-Hilal y Al-Nassr

Al-Hilal puede traducirse como “la media luna” o “el creciente”, mientras que Al-Nassr se vincula con “la victoria”. Lo mismo ocurre con otros clubes del mundo árabe: Al-Ittihad significa “la unión”, Al-Ahli se asocia con “lo nacional” o “el club del pueblo”, y Al-Shabab significa “la juventud”.

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En esos casos, “Al-” cumple el mismo papel de artículo definido. La diferencia está en que ya no acompaña a un apellido familiar, sino al nombre de una institución deportiva. Por eso aparece tanto en camisetas, escudos, nombres de estadios y transmisiones internacionales.

Mohammed Al-Owais choca puños con su compañero Hassan Al-Tambakti (Getty Images).

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También hay un detalle de pronunciación: en árabe, el sonido de “al” puede modificarse según la letra que sigue. En algunas palabras, la “l” se asimila al sonido siguiente. Por eso, Al-Nassr puede pronunciarse más cerca de “An-Nassr”, aunque en la escritura latina se mantenga muchas veces la forma “Al-” por costumbre, uniformidad o criterio de transliteración.

Por qué no todos los jugadores saudíes lo llevan

En la selección de Arabia Saudita también aparecen futbolistas como Mohamed Kanno o Ayman Yahya, cuyos nombres no comienzan con el prefijo. La presencia de “Al-” es muy común en Arabia Saudita y en otros países árabes, pero no funciona como una regla obligatoria para todos los apellidos.

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Mohamed Kanno es uno de los pocos jugadores saudíes que no lleva el prefijo “Al-” en su apellido (Getty Images).

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La clave está en mirar el nombre completo. Mohammed Al-Owais tiene “Mohammed” como nombre propio y “Al-Owais” como apellido o nombre familiar. Salem Al-Dawsari sigue la misma lógica: “Salem” es el nombre de pila y “Al-Dawsari” identifica su linaje o apellido.