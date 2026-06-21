España vuelve a encontrarse con un arquero en estado de gracia. Mohammed Al-Owais llega al cruce con La Roja tras firmar 9 atajadas frente a Uruguay y sostener un empate clave en el Grupo H.

España llega al partido contra Arabia Saudita por el Mundial 2026 con la necesidad de transformar dominio en goles. En el debut del Grupo H, La Roja empató 0-0 contra Cabo Verde en un encuentro incómodo, marcado por la falta de profundidad y por la noche consagratoria de Vozinha, el veterano arquero africano que terminó como una de las grandes figuras de la primera fecha.

El equipo de Luis de la Fuente generó mucho, terminando el encuentro con 28 remates, pero no encontró la forma de quebrar el arco de los Tiburones Azules. Este domingo, España vuelve a jugar por el Grupo H, esta vez ante los árabes, y el escenario presenta un desafío parecido. Es que del otro lado aparece Mohammed Al-Owais, el arquero saudí de 34 años que, al igual que Vozinha, viene de salvar a su equipo en la primera fecha.

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Al-Owais, el “Superman” que sostuvo a Arabia Saudita ante Uruguay

Al-Owais fue decisivo en el 1-1 de Arabia Saudita contra Uruguay: terminó el partido con 9 atajadas, que fue la cifra más alta registrada por un guardameta en el torneo hasta ese momento (aunque su colega Eloy Room no tardó en superarlo).

Su actuación obligó a los jugadores charrúas a insistir una y otra vez, especialmente en el segundo tiempo, cuando el equipo de Marcelo Bielsa acumuló remates, centros y llegadas al área.

Uruguay no fue efectivo ante Arabia y en parte eso fue gracias a Al-Owais (Getty Images).

Entre sus intervenciones más importantes aparecieron cuatro atajadas dentro del área y dos respuestas ante cabezazos de Federico Viñas. También respondió ante remates de media distancia y sostuvo a Arabia durante largos pasajes en los que Uruguay empujó con mucha gente. Por esa actuación, el medio madrileño AS lo presentó como el “Superman” saudí que ahora se cruza en el camino de La Roja.

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En España no subestiman al portero de Arabia (AS).

La única mancha de su partido fue la acción del empate uruguayo. Al-Owais no logró despejar bien una pelota y Maxi Araújo aprovechó el rebote para marcar el 1-1 a los 80 minutos. Aun así, el balance fue ampliamente positivo: sin sus atajadas, Arabia Saudita difícilmente habría rescatado un punto en el debut.

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Al-Owais será titular este domingo frente a España (Getty Images).

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Quién es Mohammed Al-Owais

Mohammed Khalil Ibrahim Al-Owais nació el 10 de octubre de 1991 en Al-Hasa, un centro urbano localizado dentro del oasis homónimo en Arabia Saudita. Mide alrededor de 1,85 metros y actualmente pertenece al Al-Ula FC (segunda división saudí), club al que llegó en 2025 tras su paso por Al-Hilal. Antes también defendió los arcos de Al-Shabab y Al-Ahli, dos equipos importantes del fútbol de su país.

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Con Al-Hilal ganó seis títulos locales, aunque terminó perdiendo espacio por la competencia interna, especialmente tras la llegada del marroquí Yassine Bono. En la selección saudí, en cambio, se mantiene como una referencia desde hace varios años.

Mohammed Al-Owais también fue uno de los héroes saudíes de la recordada victoria ante Argentina (Getty Images).

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Además, no es la primera vez que su nombe hace ruido en un Mundial. En Qatar 2022, Al-Owais fue una de las figuras de la histórica victoria 2-1 de Arabia Saudita contra Argentina, uno de los resultados más impactantes de aquella Copa del Mundo en la que la Albiceleste terminó levantando el título.