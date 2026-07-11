Por qué no juega Lautaro Martínez en Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

El delantero del Inter se queda afuera del partido contra Suiza por los cuartos de final en Kansas City.

Este sábado 11 de julio, Argentina se mide contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 en Kansas City. La Albiceleste viene de revertir el resultado contra Egipto y buscará meterse entre los cuatro mejores tras ser campeón en Qatar 2022.

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Para este encuentro decisivo de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni repitió el mismo equipo que sufrió frente a los Faraones el último martes en Atlanta. Pese a las dudas que había con el rendimiento, no habrá cambios de nombres en Argentina.

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Por este motivo, Lautaro Martínez se queda afuera del once titular que buscará el boleto a la semifinal, en la que ya espera Inglaterra tras vencer a Noruega en el tiempo extra.

El delantero del Inter ingresó en la segunda parte contra Egipto y se llevó los aplausos de la afición argentina. Fue uno de sus mejores partidos en un Mundial. Sin embargo, el 22 se queda en el banco de suplentes esperando por ingresar nuevamente en la etapa final.

En esta Copa del Mundo, Lautaro Martínez anotó solo un gol, de penal, en lo que fue la victoria frente a Jordania por 3-1. Además, aportó la asistencia para que Enzo Fernández anotara el tercer gol de Argentina ante Egipto.

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El 11 de Argentina para enfrentar a Suiza

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.