Si Argentina le gana a Suiza: contra quién y cuándo juega las semifinales del Mundial 2026

El camino ya quedó completamente definido: si Argentina super a Suiza, jugará las semifinales contra una potencia europea.

Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 con la posibilidad de instalarse nuevamente entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

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El camino ya quedó completamente definido: si la Albiceleste supera al conjunto europeo, jugará las semifinales contra Inglaterra, que consiguió su clasificación después de eliminar a Noruega en Miami.

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Inglaterra, el rival de Argentina si elimina a Suiza

Si Argentina derrota a Suiza, avanzará a las semifinales y se enfrentará con Inglaterra por un lugar en la gran final del Mundial 2026. Los Three Lions consiguieron su clasificación al imponerse 2-1 frente a Noruega en los cuartos de final.

De esta manera, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel quedó a la espera del ganador del último cruce de la ronda, que disputarán argentinos y suizos en Kansas City.

Inglaterra espera en las semifinales del Mundial 2026 (Getty).

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Para Argentina significaría afrontar uno de los partidos más exigentes del campeonato. Inglaterra ocupa el cuarto puesto del ranking FIFA y cuenta con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka.

Además, el encuentro reeditaría uno de los enfrentamientos internacionales más cargados de historia, con antecedentes mundialistas, eliminaciones directas y una rivalidad que supera ampliamente el contexto de esta edición.

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Cuándo y dónde jugarían Argentina e Inglaterra las semifinales

En caso de eliminar a Suiza, Argentina jugará contra Inglaterra el miércoles 15 de julio de 2026 en el Atlanta Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el Mercedes-Benz Stadium.

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Horario del partido en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

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El ganador conseguirá el boleto para la final del domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

Argentina busca su segunda semifinal consecutiva

La Albiceleste llegó a los cuartos después de ganar sus cinco partidos. Terminó primera en el Grupo J y posteriormente eliminó a Cabo Verde y Egipto.

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Sus resultados en el Mundial fueron:

Argentina 3-0 Argelia.

Argentina 2-0 Austria.

Argentina 3-1 Jordania.

Argentina 3-2 Cabo Verde, después de la prórroga.

Argentina 3-2 Egipto.

Si derrota a Suiza, Argentina alcanzará su segunda semifinal consecutiva y continuará con la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

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Inglaterra ya espera en semifinales

Inglaterra comenzó el Mundial como una de las grandes candidatas y consiguió avanzar hasta las semifinales después de superar diferentes situaciones exigentes. Los Three Lions ganaron el Grupo L, eliminaron a República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final y posteriormente remontaron frente a México en el Estadio Azteca.

En los cuartos debieron enfrentar a una Noruega que llegaba impulsada por la eliminación de Brasil y por el gran momento de Erling Haaland. El seleccionado inglés logró imponerse tras empezar abajo en el marcador y asegurar su presencia entre los cuatro mejores gracias a un doblete de Jude Bellingham.

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Argentina quiere meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026 (Getty Images).

Su recorrido fue el siguiente:

Inglaterra 4-2 Croacia.

Inglaterra 0-0 Ghana.

Panamá 0-2 Inglaterra.

Inglaterra 2-1 República Democrática del Congo.

México 2-3 Inglaterra.

Noruega 1-2 Inglaterra.

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El historial mundialista entre Argentina e Inglaterra

Argentina e Inglaterra protagonizaron algunos de los partidos más recordados de la historia de los Mundiales. El primer enfrentamiento se produjo en los cuartos de final de Inglaterra 1966, con victoria inglesa por 1-0. En México 1986, Argentina ganó 2-1 con los dos goles más famosos de Diego Maradona: la Mano de Dios y el denominado Gol del Siglo.

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También se enfrentaron en Francia 1998, cuando Argentina avanzó por penales después de empatar 2-2, y en Corea-Japón 2002, con triunfo inglés por 1-0 gracias a un penal convertido por David Beckham. Una eventual semifinal en 2026 sería, por lo tanto, el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.